Xiaomi 13: ci sarà una ricarica ancora più rapida

Secondo quanto leggiamo in rete, sembra che la serie Xiaomi 13 disporrà di una batteria a singola cella in grado di supportare la ricarica veloce cablata da 100W. Non mancherà uno speciale chipset interno per la gestione del calore e della velocità di ricarica e una tecnologia wireless da 50W.

Di fatto, da pochissimi giorni l’OEM cinese ha svelato la serie Xiaomi 12S. Questa gamma di dispositivi vanta una serie di novità davvero rilevanti ma si inizia già a parlare della futura line-up per il 2023. Xiaomi 13 è nell’aria e potrebbe venir annunciata già nel mese di novembre 2022, in concomitanza del debutto del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Xiaomi 13: punterà tutto sulla batteria

Oggi, grazie ad un noto tipster online, scopriamo che la gamma di punta per il nuovo anno presenterà una batteria a singola cella con tecnologia da 100W. Non mancheranno i chipset di ricarica sviluppati internamente dalla società stessa: Surge P1 e G1. Non di meno, dovrebbe esserci il supporto per la ricarica wireless da 50W.

A riferire queste indiscrezioni ci ha pensato il noto tipster online Digital Chat Station sul portale di Weibo. Il leakster è molto affidabile, quindi possiamo prendere per buone le sue affermazioni. Ha detto che la batteria sarà la killer feature della serie di punta dell’OEM cinese per il 2023. Appare evidente che Lei Jun stia puntando molto su questo aspetto e lo ha ribadito anche in un post online in queste ore riferendosi all’ammiraglia 12S Ultra da poco rilasciata.

Grazie al chip Surge P1 per esempio, si può gestire al meglio l’alimentazione del telefono stesso e si può controllare la fuoriuscita di calore fino al 30%. Non mancherà il supporto alla ricarica rapida wireless da 50W come detto, e molte altre tecnologie di punta. Pensiamo al SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, alle memorie RAM LPDDR5 e alle memorie veloci UFS 3.1 Lo schermo avrà risoluzione 2K con refresh rate da 120 Hz. Ci saranno solo due versioni; pare che non vedremo la serie X… e onestamente siamo un po’ perplessi di ciò.

