Xiaomi 13: certificato e pronto al lancio

In queste ore apprendiamo che il prossimo flagship Xiaomi 13 ha appena ottenuto il lasciapassare dalla certificazione cinese “3C”. Dal sito possiamo vedere che il device godrà del supporto alla fast charge da 67W, proprio come il predecessore del 2021.

Andiamo con ordine: la line-up Xiaomi 13 (comprendente solo due modelli quest’anno) è in lavorazione presso la compagnia cinese da un bel po’ e approderà in commercio a brevissimo. Se dell’iterazione Pro abbiamo letto tutto, sul modello vanilla sappiamo ancora ben poco. Di recente abbiamo anche visto un’immagine dal vivo, anche se crediamo che fosse riferita al prossimo Redmi K60 e non all’ammiraglia del brand principale. Visto che il nuovo top di gamma è stato avvistato sull’ente cinese 3C, ci aspettiamo un debutto imminente.

Xiaomi 13: le presunte caratteristiche tecniche

Si vede chiaramente, grazie alle informazioni riportate da un rapporto di MySmartPrice, che il nuovo modello ha appena ottenuto la certificazione presso il portale China 3C. Il dispositivo ha il numero di modello 2211133C e pare che disponga del supporto per la fast charge via cavo da 67 W.

Rivedendo la foto emersa in rete, scopriamo che il telefono potrebbe essere ispirato al Mi 11 Ultra, con tre sensori e flash LED incastonati in un modulo rettangolare. Vedendo le nuove cifre stilistiche dell’azienda, ci viene più da pensare che questa foto faccia riferimento al Redmi K60. Ad ogni modo, non mancherà l’autofocus LASER.

Il pannello potrebbe essere da 6,38 pollici FullHD+, dovremmo avere una main camera da 50 Megapixel e una batteria con fast charge da 67W. Il modello Pro invece, dovrebbe disporre di uno schermo da 6,73″ QHD+ e 120 Hz al seguito. Sotto la scocca di entrambi dovremmo avere Snapdragon 8 Gen 2 e batteria da 5000 mAh. Cambierà la velocità di ricarica, con il telefono premium avente la 120W e la wireless charging da 50W.

Quando arriveranno in Cina i due device? Si dice a novembre, subito dopo il lancio del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Vi terremo aggiornati, restate connessi con noi.

