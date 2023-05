Xiaomi 13 al prezzo MINIMO STORICO su Amazon: è da prendere subito

Xiaomi 13 diventa ancora più convenite grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento: lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 729 euro, nella variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico su Amazon per lo smartphone di casa Xiaomi che abbina dimensioni compatte, con un display AMOLED da 6,36 pollici, a tanta potenza, grazie alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi 13: nuovo minimo storico su Amazon per il top di gamma compatto

Lo Xiaomi 13 può contare su di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. La scelta di puntare su di un display compatto non si traduce in compromessi sulla potenza.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato di supporto Dual SIM e può contare sul sistema operativo Android 13 con MIUI. È possibile scegliere tra tre diverse colorazioni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13 al prezzo scontato di 729 euro. Lo smartphone tocca il nuovo minimo storico su Amazon (è venduto direttamente da Amazon). Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.