Xiaomi 12X, 12, 12 Pro: ufficiali, con fotocamere pazzesche

Finalmente ci siamo: dopo aver visto un debutto nel solo mercato asiatico, l'OEM cinese ha annunciato oggi i nuovi flagship della serie Xiaomi 12 anche in Italia, oltre che nel resto del mondo. Possiamo fare la conoscenza delle tre ammiraglie in tutto il loro splendore anche nel nostro paese.

Come detto, i prodotti mostrati sono tre: Xiaomi 12, 12X e 12 Pro. Si parla di veri e propri cameraphone, capaci di funzionalità software all'avanguardia sul fronte fotografico e di opzioni per l'entertainment eccezionalmente uniche. Non di meno, troviamo anche il supporto dell'AI del marchio che potenzia l'esperienza d'uso finale. Le immagini realizzate da questi terminali sono di qualità professionale e permettono all'utente finale di scattare in qualsiasi contesto possibile, anche in condizioni di scarsa illuminazione o con soggetti in movimento. Troviamo un comparto fotografico premium grazie ai tre sensori: wide, ultra wide e tele. C'è anche la possibilità di girare video in 8K (tranne che sul modello 12X).

Xiaomi 12 Series: le caratteristiche

La principale differenza fra il 12X e il 12 con il 12 Pro risede, oltre che nelle dimensioni, anche nella lente principale. Qui troviamo il sensore ultra-large Sony IMX707, un vero fuoriclasse della sua categoria e un obiettivo principale da 50 Mpx che vanta il sistema di autofocus più veloce al mondo.

Con l'intelligenza artificiale poi, vediamo chicche software di qualità “premium”: Xiaomi ProFocus, Ultra Night Video, One-click AI Cinema con tante opzioni per chi vuole fare video editing dal proprio smartphone, ma non solo: Magic Zoom, Parallel World e Freeze Frame Video.

Come diceva un famoso detto, “la potenza è nulla senza il controllo”: di fatto, c'è un potentissimo SoC ad alimentare i flagship. Xiaomi 12 e 12 Pro dispongono dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, mentre il 12X ha lo Snapdragon 870. Dispongono del modem 5G e consentono l'utilizzo di memorie UFS 3.1, RAM LPDDR5 e molto altro ancora. Per mantenere il tutto fresco e veloce c'è un efficace sistema di raffreddamento rafforzato.

Non solo potenza bruta, però: i device sono dei veri e propri centri di controllo multimediale, con un focus sul pannello che è uno dei migliori del settore. Troviamo pannelli AMOLED DotDisplay, certificati A+ da DisplayMate e in grado di supportare la tecnologia TrueColor e HDR10+ e godono della certificazione Eye Car rilasciata da SGS. A protezione del tutto vi è un vetro Cornig Gorilla Glass Victus, ma andiamo con ordine.

Xiaomi 12 Pro ha uno schermo da 6,73 pollici WQHD+ con Adaptive Sync Pro e tecnologia LTPO dinamica (1-120 Hz);

Xiaomi 12 e 12X invece, hanno dei display da 6,28 pollici con risoluzione FullHD+ e 68 miliardi di colori. La dimensione è contenuta: solo 6,28 pollici ma l'unità si presenta stretta e lunga. Questo fa sì che le ammiraglie si tengano benissimo in mano e che siano in grado di restituire una sensazione premium agli utilizzatori finali.

Completa il tutto la serie di altoparlanti realizzati con Harmon Karmon con Dolby Atmos per un'esperienza senza eguali sia nella visione dei contenuti che sul fronte del gaming da mobile. Sotto la scocca invece, troviamo la skin MIUI 13 che introduce Liquid Storage, Focused Algorithms, Atomized Memory, Smart Balance.

Arriviamo ora alla batteria: il 12 Pro arriva con il caricatore Xiaomi HyperCharge da 120W che ricarica in soli 18 minuti la batteria da 4600 mAh. Mentre, Xiaomi 12 e 12X hanno il supporto per la fast charge da 67W. Tutti i modelli supportano la wireless da 50W e la reverse charging da 10W.

Prezzi e disponibilità

I flagship saranno in vendita da domani, mercoledì 16 marzo sui principali negozi di elettronica di consumo e in offerta con i principali provider di telefonia. Dal 24 marzo invece, saranno tutti disponibili su Amazon, spediti in tre colorazioni: Black, Purple e Blue.

Questi i prezzi:

Xiaomi 12 Pro (8GB+256GB, 12GB+256GB): 1099,9 euro o 1199,9 euro;

o Xiaomi 12 (8GB+128GB o 8GB+256GB): 799,9 euro o 899,9 euro;

o Xiaomi 12X sarà in vendita a 699,9 euro con tagli da 8GB+256GB.

Offerta speciale:

Coloro che compreranno il modello Pro riceveranno anche lo smartwatch Xiaomi Watch S21, mentre chi prenderà la variante base, otterrà il Watch S1 Active. Per quanto concerne il 12X invece, ci sarà una promo su Amazon che sarà valida per 48 ore a partire dal 24 marzo: si potrà acquistare il telefono a 599,90€ come prezzo di lancio.