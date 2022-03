MIUI 13: alcuni smartphone Xiaomi hanno grossi problemi con l'update

Sono ormai diverse settimane che Xiaomi ha iniziato il rollout dell'aggiornamento alla MIUI 13 per un gran numero di smartphone – soprattutto gli ultimi modelli di fascia alta -, ma secondo le ultime informazioni pubblicate in rete dall'account Twitter di XiaomiUI pare che l'update stia in qualche modo causando gravi problemi ad alcuni modelli di Xiaomi Mi 11 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Dalle prime indicazioni pubblicate in rete, inoltre, sembra che gli utenti muniti dei sopracitati smartphone di Xiaomi si ritrovino tra le mani device completamente brickati e quindi non più disponibili all'utilizzo.

Sebbene i motivi tecnici alla base di questo importante problema non siano ancora ben chiari, sembra che il bug sia circoscritto alle ROM per i mercati internazionali e che stia colpendo gli utenti (Mi Pilot) che stanno aggiornando tramite l'updater classico.

1. MIUI 13 (based on Android 12) bricks phones, thats true lol (Xiaomiui team bricked Mi11,Mi11U,Mi11Lite5G etc. thx to MIUI13 update and we paid EDL Auths for unbricking)



2. MIUI India Stable corrupts persist partition, thats why camera dies.



(Mi 11 Ultra, dies from MIUI13) pic.twitter.com/fKGoo441OM — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) March 13, 2022

Secondo XioamiUI, al momento l'unica alternativa per aggirare il problema è di procedere all'installazione dell'update in modalità fastboot.

L'aggiornamento alla MIUI 13, come qualsiasi altro aggiornamento software di Xiaomi, non viene mai rilasciato per l'intero numero di device disponibili sul mercato. Infatti, nel corso degli anni il colosso cinese ha abbracciato una strategie che gli permette di minimizzare problemi come quello visto in questo articolo: ogni update viene dapprima rilasciato a un numero estremamente ridotto di utenti (ma comunque piuttosto significativo) al fine di individuare eventuali problemi software.

Solo a seguito di alcune settimane di test l'update viene rilasciato a tutti i device compatibili in forma stabile. Se il vostro smartphone Xiaomi rientra nella roadmap di aggiornamento ad Android 12, potete procedere senza problemi a installare l'update: i più scrupolosi possono eventualmente decidere di attendere qualche giorno in più per monitorare la situazione ed evitare brutte sorprese.

Le migliori offerte di oggi per Xiaomi Mi 11 5G : tutti i prezzi

Amazon rappresenta la miglior opzione per accedere a Xiaomi Mi 11 5G a prezzo scontato: l'offerta contiene infatti il prezzo a 25,99€.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte accessibili.