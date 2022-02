Xiaomi 12 Ultra: TOP in tutto, dalle specifiche al prezzo

Sappiamo che Xiaomi, è riuscita a diventare il terzo produttore di smartphone al mondo e ora si legge che vuole aumentare la sua quota nel segmento dei terminali premium. La serie numerata di flagship e la linea Mix dovrebbero aiutare la compagnia in questo compito e gran parte del lavoro dovrà essere svolto dallo Xiaomi 12 Ultra (Mi Mix 5, secondo qualcuno).

Xiaomi 12 Ultra sarà l'ammiraglia che sancirà un nuovo inizio

Il super flagship dell'azienda nel 2022 dovrebbe essere lo Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe venir presentato questa primavera. Ma le ultime notizie dal web suggeriscono che il flagship verrà mostrato nella seconda metà di quest'anno e sarà sicuramente ufficialmente disponibile a livello globale.

Tra le caratteristiche distintive di questo modello troveremo sicuramente il chip Snapdragon 8 Gen 1 Plus, realizzato da TSMC. Presumibilmente, la piattaforma dovrebbe superare in termini di prestazioni la versione “normale”, principalmente grazie ad una migliore efficienza energetica.

Ma l'obiettivo principale dello Xiaomi 12 Ultra sarà la fotocamera con un modulo periscopio, che offrirà uno zoom ottico 5x. È del tutto naturale che un tale fiore all'occhiello non sarà un prodotto economico. Il prezzo previsto in Cina dovrebbe essere di 940 dollari. Non è difficile presumere che nei mercati globali il prezzo possa essere di almeno 1000 dollari/euro o poco più.

Forse potremmo vedere un nuovo moniker per il device; considerando il 12X, possiamo ipotizzare il nome di Xiaomi 12U per la futura super ammiraglia. Tra l'altro, questo nome è stato menzionato in una recente intervista fatta con un dirigente dell'azienda. Qualche settimana fa, il funzionario ha anche accennato all'imminente rilascio di un super-flagship avente nome in codice Big Cup XL.

L'abbreviazione dei nomi è un'aggiunta gradita, poiché in alcuni modelli top di Xiaomi e Redmi sono troppo lunghi. Facciamo duer esempi? Mi 10 Extreme Commemorative Edition o Redmi K40 Game Enhanced Edition.

L'abbreviazione delle designazioni, ovviamente, non pregiudica in alcun modo le caratteristiche. Xiaomi 12U offrirà comunque il massimo delle prestazioni e delle capacità fotografiche.