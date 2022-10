Xiaomi 12T Pro: il più potente è già in super sconto su Amazon (-11%)

Oggi vogliamo segnalarvi un super sconto relativo ad un flagship Android svelato da pochissimo. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi 12T Pro, il primo flagship ad arrivare sul nostro mercato con una camera da 200 Mpx. Sì, certo, ora c’è anche l’eccellente Motorola Edge 30 Ultra che vanta specifiche al top e un prezzo ragionevole.

Tornando allo Xiaomi, qui abbiamo un’ammiraglia unica che offre performance degne di nota in un corpo non proprio compatto ma di pregio. Lo schermo è un’unità meravigliosa e luminosa, il processore è da fuoriclasse e le fotocamere garantiscono immagini bellissime, ricche di dettaglio.

Xiaomi 12T Pro: perché comprarlo oggi?

Comprarlo da Amazon poi, conviene su tutti i fronti. Pensate che avrete diritto ad uno sconto immediato pari all’11% in meno sul prezzo di listino. Da 899,90€ infatti, lo porterete a casa a soli 797,00€ con spese di spedizione gratuite incluse. Avrete accesso ad una garanzia infinita: due anni e per qualsiasi problema vi basterà chiamare l’assistenza del portale americano e vi risolveranno il problema in un battibaleno.

Capite bene che lo sconto è di quasi 100€, mica poco. Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, ci sono 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e ben 256 GB di memoria interna per l’archiviazione di file, foto, video e per l’installazione di app.

Lo schermo poi è da 6,67 pollici AMOLED CrystalRes, c’è il supporto all’HDR10+, è dotato delle ultime tecnologie più rivoluzionarie e anche la ricarica è smart: ben 120W per avere. in pochi minuti, tutta l’energia per affrontare una giornata intera di utilizzo con una singola carica.

Come detto, la fotocamera è da 200 Megapixel e ci sono altre lenti (un’ultrawide e una ulteriore da 2 Mpx) per consentire agli utenti di sbizzarrirsi con la creazione di contenuti.

Approfittate oggi di questa promozione eccezionale per portarvi a casa un’ammiraglia bellissima e potente al miglior prezzo di sempre: solo 797,00€ al posto di 899,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.