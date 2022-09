Xiaomi 12T e 12T Pro: BELLISSIMA la nuova colorazione esclusiva

In queste ore sono emersi online i rendering 3D relativi ai nuovi smartphone top di gamma di casa Xiaomi; si chiamano 12T e 12T Pro e sono prossimi al debutto internazionale. Scopriamo che verranno rilasciati in un’inedita colorazione Lunar Silver.

Poche ore fa, il noto insider del web Evan Blass ha condiviso i render 3D delle nuove ammiraglie del brand cinese numero uno al mondo. Il leakster ha detto che i telefoni sarebbero arrivati in nero e blu ma adesso, grazie ad un altro tipster, scopriamo che ci sarà una terza colorazione esclusiva chiamata Lunar Silver. Diamo un’occhiata nel dettaglio

Xiaomi 12T: quello che c’è da sapere

Come detto, a ribadire i nuovi leak è stato Roland Quandt che ha pubblicato due immagini in alta risoluzione dei flagship in arrivo. Entrambi presentano una colorazione grigia molto elegante; questo donerà al device un look ancora più esclusivo. Inoltre, ci sarà anche una tinta blu e una nera.

Lo schermo sarà un’unità AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 27127 x 1220 pixel e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca del modello base ci sarà un Dimensity 8100 Ultra, sotto il Pro invece, uno Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, congiuntamente ai 12 GB di RAM LPDRR5 e alle memorie UFS 3.1 fino a 256 GB. Il modello vanilla potrebbe disporre anche di una variante da 8 GB di RAM e 128 GB.

Sul fronte fotografico della versione più esclusiva troveremo tre ottiche con sensore principale da 200 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e lente aggiuntiva da 2 Mpx. Anteriormente invece, avremo una selfiecam da 20 Mpx. Sotto la scocca vedremo una batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W. Il modello vanilla invece, godrà della presenza di un’ottica principale da 108 Mpx. La batteria sarà identica al Pro.

Se volete fare un buon affare, vi suggeriamo Xiaomi 12 su Amazon a 532,00€.

