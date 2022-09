Xiaomi 12T e 12T Pro: abbiamo una data di lancio (UFFICIALE)

Secondo quanto si osserva da un post dell’insider Abhishek Yadav, sembra che Xiaomi 12T e 12T Pro arriveranno sul mercato internazionale il prossimo 4 ottobre. Questo è quanto si apprende in queste ore. Finalmente conosceremo i top di gamma dell’OEM cinese. C’è da dire che la società non ha ancora rivelato niente, ma il poster ufficiale lascia poco spazio all’immaginazione.

Una recente fuga di notizie ha confermato che i suddetti midrange potrebbero venir annunciati nel corso della prima settimana di ottobre. Come detto, il tipster Yadav ha mostrato sul suo account Twitter un’immagine che raffigura un teaser per la gamma di ammiraglie in questione, anche se non c’è un riferimento chiaro ai gadget. Viene solo svelata la data della presentazione del prossimo evento del marchio asiatico. Non sono stati menzionati prodotti di punta particolari.

Xiaomi 12T e 12T Pro: cosa ci aspettiamo?

Secondo quanto affermano i rumor in rete, Xiaomi 12T arriverà in due varianti, una da 8+128 GB e una da 8+256 GB, Al contrario, il Pro arriverà in una da 8+256 GB e l’altra con 12 GB di RAM. I telefoni verranno spediti in Clear blue, Lunar sivler e Cosmic Black.

Il modello di punta avrà lo Snapdragon 8+ Gen 1 mentre il basico avrà un processore Dimensity 8100 Ultra di MediaTek. Il pannello del Pro sarà AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1220×2712 con refresh rate da 120 Hz. Il 12T invece, avrà un OLED da 6,7″ con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+. La main camera del primo sarà una lente Samsung ISOCELL HP1 da 200 Mpx, mentre quella del secondo un’ottica da 108 Megapixel.

Se volete il top di gamma attuale del brand cinese vi consigliamo lo Xiaomi 12 a 538,00€ con spedizione gratuita. È un’ottima offerta, vi invitiamo ad approfittarne. Ha uno schermo meraviglioso da soli 6,1″. È potente ma compatto e costa quanto un mediogamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.