Xiaomi 12T 5G in offerta su Amazon: il prezzo crolla di 166€

Il Xiaomi 12T 5G è uno smartphone avanzato e affidabile, disponibile su Amazon al prezzo scontato di 433,89€ invece di 599,90€, grazie ad uno sconto del 28%. Un’offerta decisamente interessante per uno smartphone con una scheda tecnica completa e diversi assi nella manica.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo telefono è la fotocamera professionale da 108 MP. Con ottiche di alta qualità e funzionalità notturne avanzate, questo smartphone ti permette di catturare nuovi panorami sia in luce che in penombra. Grazie alle fotocamere di livello professionale da 108 MP, puoi scattare foto di alta qualità in ogni situazione. Il Xiaomi 12T 5G offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sulla fotocamera principale ti consente di ottenere immagini chiare e luminose, anche in ambienti bui. La modalità notturna è facile da utilizzare e ti permette di catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il telefono è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra personalizzato, realizzato con un processo di fabbricazione a 5 nm e una struttura GPU avanzata. Ciò si traduce in un’efficienza energetica superiore e prestazioni migliorate complessivamente.

Lo Xiaomi 12T 5G presenta un display AMOLED CrystalRes da 6,67″ che offre una qualità visiva eccezionale e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un’esperienza fluida e reattiva. Per mantenere le prestazioni del telefono al massimo livello, è dotato di un sistema di raffreddamento con una camera a vapore di 3725 mm², che contribuisce a ridurre la temperatura interna del dispositivo. Con queste caratteristiche, il Xiaomi 12T 5G si presenta come uno smartphone adatto sia per gli appassionati di fotografia che per gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate. L’ampia capacità di memoria, le funzionalità fotografiche avanzate e il potente processore rendono questo telefono una scelta interessante per chi desidera un dispositivo versatile e performante. Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e acquistarlo risparmiando 166€.

