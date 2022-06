Xiaomi 12 Ultra: tutte le specifiche rivelate

In queste ore sono trapelate, ancora una volta, le specifiche tecniche del nuovo flagship Xiaomi 12 Ultra. Si dice che il dispositivo conterrà un processore Qualcomm di punta, godrà del supporto per la fast charge da 67W e non solo; ma andiamo con ordine.

La nuova ammiraglia sarà rivoluzionaria sotto tantissimi aspetti; in primis si diceva che sarebbe dovuta arrivare insieme al duo di top di gamma del 2022 (Xiaomi 12 e 12 Pro); adesso però, dopo sette mesi di attesa, la compagnia sembra essere pronta a togliere i veli al nuovo device. Il terminale è prossimo al debutto, anche perché è stato recentemente avvistato presso il portale cinese 3C.

Xiaomi 12 Ultra: tutto quello che sappiamo

A poche settimane dal debutto, il noto tipster Yogesh Brar ha appena rivelato quelle che saranno le caratteristiche uniche del prossimo dispositivo di punta della società cinese. Il telefono avrà un meraviglioso schermo da 6,7 pollici dotato di tecnologia AMOLED LTPO di seconda generazione con risoluzione QuadHD. Non mancherà un refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Arriviamo alle caratteristiche tecniche: dovremmo trovare un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm (quello appena annunciato, basato su un nodo architettonico da 4 nanometri di TSMC). Completa il tutto la RAM da 8 GB di tipo LPDDR5 e la memoria storage UFS 3.1 256 GB e 512 GB. Possiamo aspettarci una configurazione composta da tre sensori con ottica da 50 Mpx, coadiuvata da un’ultrawide da 8 Mega e da un tele da 48 Mpx con zoom ottico 5X. Dulcis in fundo, un ToF con messa a fuoco laser. La selfiecam dovrebbe essere da 20 Mega.

A tenere le luci accese ci penserà una cella energetica da 4800 mAh con fast charge da 67W e una wireless charging da 50W. Curiosi questi dati, anche perché il 12 Pro ha la ricarica a 120W. Quale sarà il motivo di questo “downgrade”?

Cosa vi consigliamo?

