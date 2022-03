Xiaomi 12 Ultra: nuove conferme, sarà questo il suo design?

Non è un segreto che il colosso cinese leader del mercato abbia ancora nuovi smartphone di punta da mostrare per quest'anno. La proposta premium si chiamerà Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe competere per il titolo di miglior camera phone sul mercato.

Fonti cinesi affermano che questo modello verrà rilasciato presto e stanno continuando a pubblicare render che illustrano il design della futura ammiraglia. Qualcuno ha ipotizzato anche che il 12 Ultra sarà il primo smartphone con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Xiaomi 12 Ultra: design confermato dai render?

I rendering di oggi generalmente confermano i CAD 3D che abbiamo visto finora. A differenza del suo predecessore, l'azienda non installerà un display aggiuntivo sulla back cover.

Al contrario, 12 Ultra offrirà un enorme blocco fotografico principale di forma rotonda. Sarà dotato di quattro sensori della fotocamera, di cui uno periscopico con zoom ottico 5x.

Rumor dicono che il super flagship avrà un pannello QHD + AMOLED a 120Hz, offrirà fino a 16GB di RAM e fino a 512GB di memoria, una batteria da 5000mAh e tecnologia di ricarica rapida, la cui potenza potrebbe essere di 120 W o 150 W. Si dice che dovrebbe esserci il supporto di Leica al seguito.

Di recente sono apparse nuove informazioni che riferiscono che la versione globale di Xiaomi 12 sarà rilasciata il 15 marzo; ora è stato pubblicato un poster che conferma questa informazione.

Un tipster ha condiviso l'immagine teaser ufficiale della line-up premium del colosso cinese. Xiaomi 12 e 12X sono dotati di un display Full HD + AMOLED da 6,28 pollici con refresh rate di 120 Hz. La versione 12 Pro è dotata di un pannello AMOLED 2K da 6,73 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Due di questi tre prodotti hanno ricevuto un SoC Snapdragon 8 Gen 1; al contrario, Xiaomi 12X ha una piattaforma mobile Snapdragon 870 sotto il cofano. Il 12 Pro è dotato di una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. Il 12 e il 12X hanno una cella energetica da 4500 mAh con supporto per una ricarica da 67 watt.

Secondo indiscrezioni, il 12 Pro in Europa sarà svelato con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria flash; ma ci sarà anche l'iterazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria flash che costerà oltre 1200€. La versione standard avrà un prezzo di partenza di 800€. Xiaomi 12X partirà da 600€.