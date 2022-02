Xiaomi1 2 Ultra esiste sul serio: ecco la prova

La serie Xiaomi 12 ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa nel suo mercato interno in Cina e il debutto globale della tanto attesa lineup avverrà molto presto a fine febbraio o, presumibilmente, all'inizio di marzo. Tuttavia, il 12 Pro non è l'ammiraglia di fascia più alta del marchio per il 2022.

Xiaomi 12 Ultra: tutto quello che c'è da sapere

La soceità riserverà quel titolo al suo Xiaomi 12 Ultra. Oggi, nuove informazioni hanno confermato l'esistenza del suddetto dispositivo, così come il suo numero di modello.

La notizia arriva da xiaomiui.net. Di recente, molte indiscrezioni hanno individuato lo Xiaomi 12 Ultra nel database IMEI del colosso cinese, con il numero di modello 2206122SC e con un nome di riferimento interno al device avente nome in codice L2S. Per contesto, il numero del modello L2 apparteneva allo Xiaomi 12 Pro. Pertanto, si può dedurre che lo L2S appartenga alla suddetta line-up ma è ovvio che si tratta di un nuovo terminale.

Perché parliamo di 12 Ultra e non di 12 Lite o 12 SE?

Il motivo è che nel 2020 il numero di modello Xiaomi J1 (M2001J1C) apparteneva al Mi 10 Pro. Il numero di modello di Xiaomi J1S (M2007J1SC), uscito 6 mesi dopo il Mi 10 Pro, apparteneva al Mi 10 Ultra. Pertanto, se la società seguirà il suo schema di denominazione del nome in codice interno, il nome commerciale del dispositivo con numero di modello L2S dovrebbe essere proprio 12 Ultra.

Sebbene questo terminale sia stato aggiunto al database IMEI di Xiaomi, nell'elenco non sono state elencate specifiche come processore, configurazioni di memoria o configurazione della fotocamera. Ma possiamo aspettarci che il flagship condivida la maggior parte delle sue specifiche da suo fratello minore, il 12 Pro, poiché sia ​​​​Mi 10 Ultra che Mi 11 Ultra condividevano molte specifiche con i loro “fratelli” più economici, anche se vantavano un design più audace e aggressivo.

Per quanto riguarda la data di rilascio, potremmo conoscerlo a luglio 2022.