Xiaomi 12: ecco quando arriverà da noi

Secondo quanto riferito, la serie Xiaomi 12 farà il suo ingresso nel mercato globale il 15 marzo. Questo lo scopriamo grazie a delle “fonti autorevoli” informate sulla traiettoria della serie di punta. Questa notizia non è collegata al Mobile World Congress in corso, visto che il marchio ha scelto di starne fuori per quest'anno.

La presentazione il 15 marzo della serie Xiaomi 12 sarà un evento online pensato per l'Europa e forse per il mercato indiano. La line-up originale dispone di tre modelli: quello standard, il Pro e l'X. Tuttavia, al momento non è chiaro se i tre prodotti verranno svelati come parte della formazione globale durante l'evento del 15 marzo. È probabile che anche il più compatto Xiaomi 12 Mini possa entrare a far parte della gamma globale.

Xiaomi 12: quali smartphone ci aspettiamo?

Altri possibili device potrebbero debuttare nell'evento di lancio globale, ma qualsiasi supposizione per ora sarà da prendere con “un pizzico di sale”.

La configurazione della fotocamera della serie Xiaomi 12 sarà un importante punto di marketing per l'edizione globale delle ammiraglie della casa cinese, poiché i telefoni verrannoi forniti con un'eccellente configurazione della lente posteriore e anteriore.

Tutti e tre i modelli della serie hanno una lente principale da 50 MP sulla back cover, in combinazione con un teleobiettivo e i sensori ultra-wide che, tutti insieme, fanno sì che ci sia un ottimo comparto fotografico.

Non di meno, i tre della serie Xiaomi 12 sono dotati di chip Qualcomm Snapdragon. Mentre Xiaomi 12 e 12 Pro sono alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 1, il 12X ha lo Snapdragon 870.

Per quanto riguarda i prezzi possibili, ci aspettiamo che il 12 Pro abbia un prezzo di circa 1.200 dollari (un po' elevato, ma in linea con i competitor) mentre il 12X potrebbe arrivare a circa 670 dollari.

Queste proiezioni rimangono speculative, poiché la società non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione definitiva sul debutto globale o sul cartellino di vendita.