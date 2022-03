Xiaomi 12 Ultra: il top di gamma che non teme iPhone 13 Pro

Abbiamo appena appreso che lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere stato posticipato alla seconda metà del 2022 per via del fatto che la società vorrebbe lanciare il dispositivo con il prossimo SoC Snapdragon 8 Gen 1+ piuttosto che il chip di punt attuale.

Ma ciò non significa che le perdite si fermeranno poiché il tipster @Shadow_leaks ha rivelato alcune specifiche e rendering concept del flagship dei nostri sogni.

Xiaomi 12 Ultra: un design mozzafiato

L'insider afferma che lo smartphone sarà dotato di un display AMOLED 2K E5 da 6,73 pollici che utilizza la tecnologia LTPO 2.0. Lo schermo supporterà il colore a 10 bit e si dice che disponga di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Non di meno, afferma che lo smartphone verrà fornito con il SoC Snapdragon 8 Gen 1, ma considerando i recenti rapporti, questo potrebbe essere accurato o meno. Passando al comparto fotografico, si dice che lo smartphone sia dotato di due sensori Sony IMX766 da 50 megapixel che funzionano come camera principale e ultrawide. Dovrebbe essere dotato anche di un obiettivo per ritratti da 16 megapixel e di un tele IMX586 da 48 megapixel.

La configurazione della fotocamera descritta dal tipster è in netto contrasto con le precedenti indiscrezioni che hanno ipotizzato che lo Xiaomi 12 Ultra avrà una configurazione a tripla lente simile a quella del modello Mi 11 Ultra del 2021 composta da una camera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 48 megapixel, e un altro sensore da 40 megapixel per il teleobiettivo a periscopio.

Oltre a questo, il leakster rivela che Xiaomi 12 Ultra verrà fornito con una batteria da 500 mAh e supporto per la ricarica rapida da 120 W. Probabilmente avrà la MIUI basata su Android 12 pronta all'uso e sarà dotato di speaker stereo oltre che della certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Considerando che l'insider non ha un record permanente di perdite affidabili, suggeriamo ai lettori di prendere queste specifiche con “un pizzico di sale” e di restare connessi per maggiori informazioni sull'ammiraglia del colosso cinese prossima al debutto.