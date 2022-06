Xiaomi 12 Ultra: focus sulla batteria, sulla fotocamera e sul SoC

Ultimamente Xiaomi sembra essere più scatenata che mai. Il CEO della compagnia Lei Jun ha ribadito più volte che l’obiettivo dell’azienda per il 2022 fosse quello di competere con i “grandi” del settore. Da quando ha rilasciato la line-up Xiaomi 12 le cose stanno cambiando a vista d’occhio e ora si dice che sia pronta a rilasciare altre ammiraglie per l’anno corrente. La prima, prossima al debutto, si chiamerà 12 Ultra e avrà caratteristiche uniche.

Certo è che se paragoniamo questo modello in arrivo con il top di gamma del 2021, notiamo che è in ritardo. La compagnia avrebbe dovuto presentarlo già da tempo ma ora apprendiamo che arriverà non prima di luglio.

Le indiscrezioni emergono a vista d’occhio e i leaks e le speculazioni su questo modello sono all’ordine del giorno. In primo luogo scopriamo che Xiaomi 12 Ultra godrà di una batteria da 5000 mAh e del supporto per la fast charge cablata da 120W.

La caratteristica cardine di questo flagship sarà il modulo fotografico: ci aspettiamo che disponga di lenti cosviluppate da Leica e dal comparto Imaging di Xiaomi. Secondo quanto leggiamo, questo potrebbe essere il cameraphone “definitivo”. Troveremo tre sensori sulla back cover e tutti e tre riceveranno la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Si potranno girare video in 8K e ci sarà il profilo colore Leica.

Oltre al software e alle lenti del costruttore tedesco, troveremo anche un’ottica ISOCELL da 200 Megapixel. Lo schermo più, sarà realizzato da Samsung, sarà un OLED con refresh rate da 165 Hz. Le cornici saranno super sottili. Si dice che disponga anche della fast charge via cavo da 200W.

Siamo molto curiosi di conoscere le peculiarità fotografiche di questo dispositivo; la cooperazione fra i due brand (Xiaomi e Leica) sembra non avere precedente nella storia della telefonia mobile. Sarà un’integrazione completa da ambo le parti; neppur Huawei era riuscita in tanto.

Cosa vi consigliamo noi?

