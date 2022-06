Xiaomi 12 Pro: il re della fascia alta in SUPER sconto su Amazon

Il nuovo Xiaomi 12 Pro oggi si trova su Amazon ad un prezzo davvero speciale.solo 879,99€ al posto di 1099,00€, con spedizione gratuita e consegna entro domani se ordinate in pochissime ore. Altrimenti, sarà a casa vostra in un paio di giorni. C’è la possibilità di usufruire dei resi gratuiti, dell’assistenza di Amazon sette giorni su sette E volendo, potete acquistarlo ora e pagarla in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis.

Xiaomi 12 Pro: perché acquistarlo?

Sono tanti motivi che possono spingerci ad acquistare il nuovo Xiaomi 12 Pro. In primo luogo il display. Parliamo di uno schermo amo LED da 6,73“, semplicemente superlativo. Chiaro, luminoso, fluido da far paura.la frequenza di aggiornamento è adattiva e spazia in un range compreso fra 1 Herz e 120 Herz.

Le prestazioni poi sono incredibili. Il processore di qualcomm è veloce da far paura: parliamo dello Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, più che necessari per le vostre foto, per i vostri video, per le vostre applicazioni. Sotto la scocca batte un cuore Android, aggiornato alla dodicesima iterazione. Il tutto viene supportato dalla MIUI 13.

La ricarica è velocissima: 4600 mAh con ricarica rapida da 120 W Xiaomi HyperCharge. Il design poi è incredibile; elegante, lussuoso e con curve sinuose che me lo faranno amare al tatto e alla vista. La superficie è vellutata e opaca; il vetro invece, è il Corning Gorilla Glass Victus. Concludiamo segnalandovi la presenza del modem 5G per le reti di nuova generazione.

A soli 879,99€, nella versione grigia con 8 GB di RAM è 256 GB di memoria, è davvero un affare. Vi invitiamo ad acquistarlo ora, anche perché ci sono pochissime scorte disponibili; fate presto. Nel panorama dei top di gamma Android, questo è uno dei migliori, senza troppi giri di parole.

Cosa ne pensate? Sarà questo il vostro nuovo prossimo smartphone?

