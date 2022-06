MIUI 13, l'ultima beta strizza l'occhio ai foldable: quante novità

Sebbene senza tanti clamori, Xiaomi sta continuando a lavorare alle nuove funzionalità in arrivo nella MIUI 13 per migliorare l’esperienza di utilizzo dei tablet e dei pieghevoli.

L’arrivo di una nuova beta della personalizzazione del colosso cinese basata su Android 12 per Xiaomi Mi MIX Fold, infatti, introduce una serie di funzionalità e miglioramenti appositamente sviluppati per questo genere di dispositivi ed evidentemente anche i nuovi device in sviluppo.

La MIUI 13 si arricchisce di numerose funzionalità per i tablet e i pieghevoli

Scopriamo tutte le novità a cui sta lavorando il team di sviluppo della MIUI:

Layout rinnovato della home screen per il display interno

Ottimizzazione di molte funzionalità legate ai dispositivi con doppio schermo

Supporto al nuovo swipe con tre dita per aprire un nuovo schermo condiviso

Nuovo layout per molte applicazioni proprietarie, tra cui Gestione file, Galleria, Tema, Registratore, Calendario, Orologio, eccetera

Nuovo layout per la tastiera con nuove forme e il supporto a doppia colonna

Nuovo layout per il Control Center per facilitare l’accesso e la gestione delle notifiche in arrivo

Ottimizzazioni varie per le più importanti funzionalità a doppio schermo

Nuovi miglioramenti per l’esperienza multitasking relativi alla gestione delle finestre parallele e in forma libera

In tutta probabilità quelli appena visti sono solo alcuni dei miglioramenti a cui sta lavorando il team di sviluppo della MIUI; secondo molti l’arrivo dell’atteso Xiaomi Mi MIX Fold 2 coinciderà con l’introduzione di numerose feature non ancora note.

Restando in tema di dispositivi pieghevoli ricchi di funzionalità espressamente realizzate per garantire un’ottima esperienza di utilizzo, l’incredibile Samsung Galaxy Z Fold3 5G è in offertissima su Amazon a un prezzo mai raggiunto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.