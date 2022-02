Xiaomi 12 Lite: una versione è appena stata cancellata

No, non ci sarà un modello Lite della serie Xiaomi 12 in Cina quest'anno; a ribadirlo ci pensa uno dei funzionari dell'azienda. Di fatto, precedenti indiscrezioni e rumors indicavano l'esistenza di uno Xiaomi 12 Lite e un modello 12 Lite Zoom che erano in sviluppo all'interno della compagnia da ottobre 2021.

In precedenza, si diceva che ci sarebbero stati due modelli, uno dei quali disponibile in tutti i mercati più importanti (Cina, Globale, India), mentre l'altro sarebbe stato limitato al solo territorio asiatico.

Xiaomi 12 Lite: perché è stato cancellato?

Tuttavia, la scorsa settimana, è emersa la notizia che la compagnia lancerà un solo modello della serie 12 Lite e il device sarà ora disponibile esclusivamente come variante “Globale”.

Ad oggi, la domanda sulla disponibilità di un 12 Lite nel mercato cinese ha ricevuto ufficialmente una risposta da parte di un Senior Executive.

Di fatto, l'indiscrezione ci arriva direttamente dal nuovo Senior Product Manager di Xiaomi Civi, Xinxin_Mia su Weibo. Nel suo post, una fan del brand ha chiesto informazioni in merito, e lui ha risposto senza mezzi termini: “Non c'è più lo Xiaomi 12 Lite“. Indirettamente, il manager lascia intendere che lo questo dispositivo è stato cancellato. Resta da vedere nei prossimi mesi se il terminale sarà disponibile nei mercati globali o se invece, è stato eliminato del tutto.

Sebbene la compagnia non ha rivelato ufficialmente le specifiche dello Xiaomi 12 Lite né la disponibilità del dispositivo nei paesi internazionali, molti dettagli del dispositivo sono già trapelati su Internet. Ecco una breve carrellata dei dettagli chiave.

Lo smartphone dovrebbe arrivare con un display AMOLED Full HD da 6,55 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e ha uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Il device potrebbe sfoggiare un display con bordo curvo come l'esclusivo Civi, che ha debuttato a settembre 2021.

Xiaomi 12 Lite potrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 778G o da un chipset della serie Snapdragon 7 ancora più potente. Si ipotizza che la sua unità a tripla lente posteriore sia dotata di un obiettivo principale Samsung ISOCELL GW3 da 64 megapixel. Sarà accompagnato da un obiettivo ultra-wide e da una camera macro.