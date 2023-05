Xiaomi 12 in super offerta: su Amazon lo paghi meno di 500€, ecco perché non farselo sfuggire

Il Xiaomi 12 è uno smartphone potente e avanzato, attualmente disponibile su Amazon a 493,36€ invece di 799,90€, con uno sconto del 38%. Offre una combinazione di prestazioni elevate, un sistema fotografico professionale, un display coinvolgente e funzionalità di ricarica rapida. Il dispositivo è equipaggiato con la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, con un processo tecnologico all’avanguardia a 4 nm.

Questo permette al telefono di offrire prestazioni e efficienza energetica senza precedenti rispetto al suo predecessore. La GPU è stata migliorata del 30% in termini di rendering grafico e l’efficienza energetica è aumentata del 25%. La fotocamera principale del Xiaomi 12 ha un sensore da 50 MP di livello professionale, supportato da una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP. L’uso dell’algoritmo avanzato di Xiaomi permette di ottenere foto di alta qualità in una varietà di scenari, offrendo effetti speciali professionali e opzioni creative come Xiaomi ProFocus e cinema ai con un clic.

Lo Xiaomi 12 è dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici con una risoluzione FHD di 2400 x 1080 pixel. Questo schermo offre oltre 68 miliardi di colori e dispone di una calibrazione professionale per un display TrueColor. Supporta una frequenza di aggiornamento AdaptiveSync di 120 Hz e una frequenza di campionamento al tocco fino a 480 Hz, garantendo un’esperienza di intrattenimento fluida.

Insomma, come avrai ormai già capito, il Xiaomi 12 è uno smartphone completo e potente che offre prestazioni avanzate, un sistema fotografico di alta qualità e un display coinvolgente. Non farti sfuggire l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo imbattibile!

