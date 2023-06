Xiaomi 12 in offerta su Amazon a 418€: è il mid-range da comprare

Xiaomi 12 diventa sempre di più il punto di riferimento della fascia media, grazie ad un rapporto qualità/prezzo incredibile. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone di casa Xiaomi con un prezzo scontato di 418 euro. Si tratta di un prezzo davvero ottimo che consente di portarsi a casa un mid-range ad alte prestazioni, grazie al SoC Snapdragon 8 Gen 1, e con dimensioni compatte, per via di un display AMOLED da 6,28 pollici. Si tratta di una combinazione unica in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Xiaomi 12 è il mid-range da prendere su Amazon con quest’offerta

Lo Xiaomi 12 può contare su di una scheda tecnica ottima: lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,28 pollici e sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il chip è utilizzato da diversi top di gamma Android del 2022 e garantisce una marcia in più rispetto ai chip utilizzati su altri mid-range. La variante in offerta, inoltre, è dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare, a completare le specifiche tecniche, la presenza di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65 W oltre che di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. A completare il comparto fotografico c’è una camera ultra-grandangolare da 13 Megapixel e un teleobiettivo da 5 Megapixel. Lato software, invece, c’è Android 13, personalizzato con l’ultima versione della MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Xiaomi 12 con un prezzo scontato di 418 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente di mettere le mani su un mid-range compatto, veloce e potente. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

