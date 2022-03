Xiaomi 12 e 12 Pro: spuntano i prezzi per il mercato europeo

Le immagini e i prezzi della versione globale di Xiaomi 12 e 12 Pro son spuntati online insieme al prezzo del modello 12X, il flagship killer più interessante del momento.

In vista dell'annuncio previsto per il 15 marzo del lancio globale della serie Xiaomi 12, stanno uscendo maggiori dettagli sui prodotti. Gli ultimi dettagli sono relativi alle immagini delle versioni globali delle ammiraglie, ma sono emersi anche molte altre info chiave dei terminali, tra cui i prezzi di vendita per il pubblico nostrano.

Xiaomi 12 e 12 Pro: ecco quanto costano

Si noti che la versione globale di questi modelli avrà solo modifiche minime rispetto ai modelli originali rilasciati sul mercato cinese.

Xioami 12 Pro Europe 1/2 pic.twitter.com/rckbDekQTz — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 8, 2022

Le immagini trapelate sono emerse online per gentile concessione di Snoopy Tech e includono anche dettagli sul Redmi Note 11 Pro+ 5G che è già disponibile in India, con una possibile presenza globale ancora da capire.

Per quanto concerne i cartellini di vendita, il leak indica che il modello base avrà un costo compreso tra 850€ (~$940) e 900€ (~$996), mentre il 12 Pro potrebbe costare fino a 1.200 (~$1.328), con una riduzione marginale in relazione al dimensione della memoria disponibile.

Ci sono anche fughe di notizie in merito al prezzo per lo Xiaomi 12X che secondo quanto riferito verrà venduto per circa € 650 (~$ 720) ma non ci sarà sotto la scocca il famigerato chipset Snapdragon 8 Gen 1 che alimenta il modello originale. Secondo quanto riferito, la versione global godrà della presenza dello Snapdragon 870, un chipset di fascia medio alta che alimenta numerosi flagship killer.

Non ci sono garanzie che i prezzi trapelati corrispondano a quelli ufficiali che saranno rilasciati dal colosso cinese, ma questi potrebbero fornire alcuni spunti sulle categorie in cui si inseriranno i suddetti prodotti.

Fra le novità più attese inoltre, molti attendono con impazienza il nuovo 12 Ultra, la super ammiraglia con Snapdragon 8 Gen 1 Plus che dovrebbe deuttare a fine anno sul mercato cinese. Non sappiamo poi se il foldable Mix 2 arriverà anche da noi in Europa o sarà contestuale al solo mercato cinese.