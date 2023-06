Xiaomi 12 5G: top di gamma dal prezzo BASSISSIMO oggi su Amazon

Xiaomi 12 5G è il top di gamma del brand cinese del 2022; è un telefono dotato di specifiche premium, caratteristiche top e con un design affascinante e accattivante. Ha un comparto fotografico esclusivo, con sensori di punta e un software estremamente completo. Ottimo il design così come i materiali con cui è costruito il device stesso. Grazie ad Amazon lo pagherai solo 419,00€, spese di spedizione incluse. Viene venduto e spedito da un venditore terzo

Lo smartphone è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che consente di avere prestazioni eccezionali e una velocità senza precedenti anche con le app più pesanti e complete. Con 8 GB di RAM invece, potrai utilizzare più software in simultanea godendo di un multitasking versatile e leggero. L’esperienza utente sarà sempre fluida e reattiva.

Xiaomi 12 5G: l’ammiraglia più esclusiva, oggi ad un prezzo WOW

Grazie al display AMOLED da 6,67 pollici del Xiaomi 12 5G potrai goderti immagini e video con colori vividi, contrasto elevato e dettagli nitidi. La risoluzione Full HD+ ti permetterà di apprezzare ogni minimo particolare, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantirà una scorrevolezza senza paragoni durante la navigazione e la visualizzazione dei contenuti.

Vanta un sistema fotografico all’avanguardia che ti consentirà di scattare foto straordinarie. La tripla camera posteriore composta da sensori da 108 MP + 13 MP + 5 MP cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, dal paesaggio al ritratto. Inoltre, la frontale da 20 MP ti permetterà di scattare selfie di alta qualità.

Grazie alla modem 5G, navigherai alla velocità della luce e godrai di uno streaming fluido, di un gioco online senza interruzioni, ma non solo. Sia che tu stia scaricando contenuti, facendo videochiamate o utilizzando applicazioni che richiedono una connessione affidabile, lo Xiaomi 12 5G sarà sempre pronto a stupirti. Non perdere questa fantastica occasione per farlo tuo al prezzo speciale di soli 419,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.