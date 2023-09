Xbox Series X: un bundle in SUPER OFFERTA su eBay

Su eBay hai la grandissima occasione di acquistare il bundle che include la Xbox Series X con Forza Horizon 5 al prezzo eccezionale di 459 euro. Tutto quello che devi fare è applicare il coupon sconto “SETTEMBRE2023” prima del pagamento. Riceverai la tua console nel giro di 72 ore senza costi aggiuntivi.

Xbox Series X con Forza Horizon 5 in offerta: i vantaggi del bundle

Con questo bundle, riceverai la console Xbox Series X, il Controller Wireless per Xbox e il gioco Forza Horizon 5 Premium Edition. Questa edizione premium di Forza Horizon 5 include una serie di incredibili vantaggi, come le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure, l’abbonamento VIP e il Pass auto. Sarai subito pronto a immergerti nell’azione e nell’avventura automobilistica più avvincente.

Grazie alla potenza di Xbox Series X, potrai esplorare i paesaggi mozzafiato del Messico in un mondo aperto vibrante, tutto in una strabiliante risoluzione 4K. Con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica grezza, il ray tracing DirectX e l’unità SSD personalizzata, l’esperienza di gioco raggiunge nuovi livelli di realismo e immersione.

Forza Horizon 5 ti porterà a conquistare le strade e le competizioni di rally più emozionanti. Con l’espansione Rally Adventure, unisciti a tre squadre di rally, guida mostri da rally appositamente costruiti e sfida la Sierra Nueva. Vivi l’intensità di enormi tracciati sterrati e delle strade trasformabili a bordo di 10 nuove auto.

Per darti il benvenuto nell’universo di Forza Horizon 5, riceverai anche il Pacchetto di Benvenuto, che include 5 auto speciali già pronte per le tue avventure, una casa del giocatore e 1 voucher per l’acquisto di qualsiasi auto disponibile dall’autosalone del gioco. Inoltre, ci sono 3 voucher per l’acquisto di capi di abbigliamento comuni o rari per personalizzare il tuo pilota.

Non perdere questa straordinaria opportunità di portare a casa l’Xbox Series X con uno sconto incredibile. Il prezzo speciale su eBay è di soli 459 euro grazie al codice sconto “SETTEMBRE2023” da applicare prima del pagamento Preparati a immergerti in un’esperienza di gioco di livello superiore con Xbox Series X e Forza Horizon 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.