Finalmente Xbox Series X, la più potente, la più versatile e la più prestante di sempre, torna disponibile per l’acquisto. Si può comprare da Unieuro da questo link. Inutile spiegarvi che si tratta di un’esclusiva temporanea e soltanto i più veloci di voi riusciranno ad accaparrarsi una delle console più richieste del momento. Cosa aspettate?

Xbox Series X: la console più potente di sempre la trovi da Unieuro

Si sa, comprare un prodotto next-gen oggi, è davvero difficile. Ogni tanto però, capita che qualche store inserisca la disponibilità di PS5 o Xbox nel suo listino. Oggi tocca a Unieuro, per esempio e, se sarete abbastanza veloci, vi potrete portare a casa l’hardware più potente del momento, Xbox Series X di Microsoft.

Per pochissime ore e con pochissimi pezzi disponibili, Xbox Series X si può acquistare dal noto retail di elettronica. Stiamo parlando del prodotto più versatile del mercato, capace di supportare la riproduzione dei giochi in 4K a 60/120 fps e, in futuro, anche in 8K. Con l’SSD super veloce, l’avvio di un titolo sarà pressoché immediato. I tempi di caricamento inoltre, saranno notevolmente ridotti. Con Quick Resume potrete passare senza problemi in un lasso di tempo super rapido, da un titolo ad un altro. Potrete godervi la potenza grazie all’elaborazione grafica dei 12 teraflop. Anche l’audio è incredibile per via del suono spaziale in 3D avanzato. Non di meno, potrete giocare a più di 100 videogames di alta qualità, inclusi i nuovi prodotti di Xbox Game Studios.

Qual è il gioco che aspettate di più? Scommettiamo che è Halo Infinite, vero? Purtroppo non è ancora disponibile ma arriverà nei mesi a venire. Infine, ricordatevi che la potenza è nulla senza il controllo: cosa significa? Che, insieme alla console, avrete il nuovo controller Wireless Elite per Xbox, ricco di funzionalità uniche e speciali.

Microsoft

Videogames