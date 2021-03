Microsoft ha annunciato due nuovi controller per le console Xbox. I nuovi joypad si chiamano Electric Volt e Daystrike Camo Special Edition. Questi sono compatibili con le nuove console della casa americana così come l’attuale current-gen. Non di meno, si possono utilizzare su PC con Windows 10 e tablet/smatrphone Android.

Il controller Wireless per Xbox Electric Volt ha un design simile a quello dei joystick Shock Blue e Pulse Red. La parte superiore è ricoperta da una resina gialla che non è disponibile su nessun altro prodotto di Xbox. Inoltre, vi è un’unica tinta gialla fluo che ricopre tutta l’area della periferica. La parte inferiore del controller mantiene la stessa finitura bianca presente negli altri due modelli.

Microsoft afferma che il nuovo Elite sarà disponibile a 64,99 dollari a partire dal 27 aprile nella maggior parte dei mercati in cui Xbox viene commercializzata. Sarà anche disponibile presso rivenditori selezionati e sul Microsoft Store.

Il secondo gadget, il joypad wireless per Xbox Daystrike Camo Special Edition è il terzo della serie Camo. Gli altri due sono Night Ops Camo che è stato annunciato nel 2019 e Arctic Camo Special Edition che è stato annunciato lo scorso anno.

Presenta due tonalità di rosso e una sfumatura in grigio e nero. È il primo dell’edizione Camo con un’impugnatura testurizzata per i grilletti e il primo dei controller wireless Xbox ad avere l’intera superficie dei paraurti strutturata. Sarà in vendita il 4 maggio nella maggior parte dei mercati Xbox in tutto il mondo per 69,99 dollari.

La Xbox Icon Collection che include t-shirt, felpe con cappuccio, pantaloncini e pantaloni è ispirata ai nuovi controller e sarà disponibile in taglie unisex a partire dal 21 aprile. Microsoft afferma che saranno disponibili quantità limitate, quindi dovreste affrettarvi una volta che saranno disponibili .

