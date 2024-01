Xbox Series X: offerta BOMBA su eBay, è il prezzo più basso di sempre

Preparati ad un 2024 di giochi fantastici su Xbox Series X: Flight Simulator 2024, Hellblade 2, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Avowed e chissà quali altri sorprese ci aspettano da quel di Redmond. Ora puoi acquistare la console al prezzo più basso di sempre: collegandoti su eBay e usando il codice sconto CASA24 al momento del pagamento puoi pagarla infatti soltanto 395,77 euro invece di 549,99. Un’occasione clamorosa.

Xbox Series X: sarà la console del 2024?

Il nuovo anno promette decisamente bene per gli appassionati Xbox con Microsoft che si prepara a lanciare una serie di esclusive niente male: da Hellblade 2 ad Avowed, fino a passare per l’appena mostrato Indiana Jones e L’Ultimo Cerchio, Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2 e molti altri ancora. Peraltro tutti inseriti nell’immenso catalogo di Xbox Game Pass Ultimate: per cui ti basterà possedere un abbonamento, venduto separatamente, per giocare subito a centinaia di fantastici giochi comprese le esclusive al D1.

Xbox Series X è inoltre la console più potente sul mercato con ben 12 teraflop di potenza, un velocissimo SSD da 1TB e funzioni e un’architettura software pensata per metterti subito all’azione. Per non parlare poi dell’immensa retrocompatibilità che ti permette di giocare, in versione migliorata, a ben quattro generazione di giochi appartenenti alle vecchie Xbox.

Quindi, non farti scappare l'affare perché è davvero il momento migliore per possedere Xbox Series X.

