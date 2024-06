Xbox Series X in offerta a 100 euro in meno: venduta e spedita da Amazon

Se hai seguito l’Xbox Games Showcase 2024, e se non lo hai fatto ti invitiamo a recuperare tutti i trailer e gli annunci, ti sarà venuta certamente la voglia di acquistare finalmente Xbox Series X, per la quale si prospetta una fine dell’anno e un 2025 roseo con tanti fantastici titoli in arrivo.

Oggi su Amazon puoi acquistarla con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino ufficiale pagandola soltanto 449,90 euro invece di 549,99: inoltre, puoi attivare il pagamento a rate sia tramite Amazon stessa, sia scegliendo Cofidis al momento del checkout.

Xbox Series X: il momento giusto per averla

Xbox Series X è la console di ultima generazione di Microsoft, la più potente sul mercato, dotata di SSD da 1TB e lettore disco. Nella confezione troverai anche il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e naturalmente il controller ufficiale Xbox.

Non esiste forse momento migliore per acquistarla visti i numerosi giochi in arrivo come Avowed, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Microsoft Flight Simulator 2024, Call of Duty Black Ops 6, STALKER 2 e molti altri ancora tutti inclusi al Day One su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che ti permette di accedere ad un vastissimo catalogo di giochi pronti da scaricare sulla tua console.

Con Xbox Series X puoi sperimentare caricamenti ultrarapidi, funzioni come il quick resume che ti permettono di riprendere il gioco dove lo avevi lasciato anche se hai spento la console e una retrocompatibilità che ti permette di giocare ai titoli di quattro generazioni Xbox con miglioramenti grafici e di risoluzione.

Xbox Series X ti aspetta per rendere il tuo autunno videoludico e il futuro prossimo a dir poco entusiasmante e coinvolgente: acquistala adesso in sconto a 449,90 euro invece di 549,99.