Logitech G535: le Cuffie Gaming Wireless Professionali a soli 74€

Se ami i videogiochi e cerchi delle Cuffie Gaming Wireless professionali, in grado di immergerti nell’azione, allora scegli le Logitech G535. Grazie all’attuale offerta a tempo di Amazon, le acquisti a un prezzo decisamente ragionevole. Mettile in carrello a soli 74,99 euro! Si tratta di un’ottima occasione per rendere le tue sessioni emozionanti.

Grazie alla tecnologia wireless dici addio a quei fastidiosi cavi che impediscono i movimenti e si ingarbugliano tra te e il mouse impedendoti di giocare con la massima precisione. Grazie alle Logitech G535, ottieni un prodotto estremamente confortevole e dalle altissime prestazioni. Dotate di archetto flessibile, sono super comode da indossare e ultra leggere.

Al momento la disponibile su Amazon è immediata, ma potrebbero terminare da un momento all’altro. Questo anche perché è possibile acquistarle attivando il pagamento rateale a partire da 25 euro al mese, per 3 mesi, a tasso zero, direttamente con Amazon. La consegna gratuita è inclusa nella tua iscrizione a Prime.

Cuffie Gaming Wireless Logitech G535: qualità e autonomia professionali

Scegliendo le Cuffie Gaming Wireless Logitech G535 stai facendo un vero e proprio affare. Professionali per qualità e autonomia, questo gioiellino è la soluzione perfetta per chi cerca il risparmio senza rinunce. Dotate di tecnologia LIGHTSPEED, offrono un livello professionale con connessione affidabile fino a 12 metri e autonomia di oltre 33 ore. Acquistale adesso a soli 74,99 euro.

Pesano solo 236 grammi e sono molto piccole e leggere, pur avvolgendo perfettamente le orecchie così da non causare fastidiose pressioni. La tecnologia Plug & Play garantisce installazione e connessione rapide e veloci sia con PC che PlayStation.

La pratica rotellina permette di regolare il volume direttamente dal copriorecchie, così alzi o abbassi velocemente il volume del gioco senza distrazioni. Inoltre, il microfono in dotazione, che si attiva quando viene posizionato vicino alla bocca, offre comunicazioni chiare e pulite. Acquista ora le Logitech G535 a soli 74,99 euro su Amazon.