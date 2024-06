Xbox Games Showcase 2024: tutti gli annunci e i trailer della conferenza

È stato uno dei migliori eventi videoludici degli ultimi anni, se non addirittura il migliore in assoluto, l’Xbox Games Showcase 2024 andato in onda nella prima serata di domenica 9 giugno e che ha mostrato il futuro dei giochi Xbox e, di fatto, non solo.

Sono tante le “world premiere” che hanno caratterizzato la conferenza, a cominciare dalla presentazione dei nuovi Gears of War: E-Day, Call of Duty Black Ops 6 e DOOM: The Dark Age, fino a passare per update per titoli già annunciati come State of Decay 3, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Perfect Dark, South of Midnight, Starfield: Shattered Spaces, Fable e molti altri ancora.

Non perdiamo altro tempo e di seguito ti lasciamo i trailer di tutti gli annunci dell’evento.

Age of Mythology Retold ( 4 settembre 2024)

Avowed (fine 2024 – novembre?)

Call of Duty Black Ops 6 (25 ottobre 2024)

DOOM The Dark Ages (2025)

Fable (2025)

Gears of War: E-Day (da confermare)

Indiana Jones e l’Antico Cerchio (fine 2024)

Microsoft Flight Simulator 2024 (19 novembre 2024)

Perfect Dark (data di uscita da confermare)

South of Midnight (2025)

State of Decay 3 (data di uscita da confermare)

Assassin’s Creed Shadows (15 novembre 2024)

Atomfall (2025)

Clair Obscur: Expedition 33 (data di uscita da confermare)

Dragon Age: The Veilguard (fine 2024)

Flintlock: The Siege of Dawn (18 luglio 2024)

FragPunk (data di uscita da confermare)

Life is Strange: Double Exposure (29 ottobre 2024)

Mecha Break (data di uscita da confermare)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025)

Mixtape: Nothing But The Hits (2025)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (8 settembre 2024)

Winter Burrow (data di uscita da confermare)

Wuchang: Fallen Feathers (data di uscita da confermare)

Diablo IV: Vessel of Hatred (8 ottobre 2024)

The Elder Scrolls Online: Gold Road (18 giugno 2024)

Fallout 76: Skyline Valley (12 giugno 2024)

Sea of Thieves Stagione 13 (25 luglio 2024)

Starfield Shattered Space (fine 2024)

World of Warcraft: The War Within (26 agosto 2024)

Nuove Xbox