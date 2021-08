Xbox Series X torna in vendita sul sito MediaWorld il prossimo 27 agosto 2021, le nuove scorte saranno disponibili a partire dalle ore 11:00.

Xbox Series X (27 agosto) – LINK

Per avere maggiori possibilità di acquisto, MediaWorld consiglia di registrarsi al sito in anticipo inserendo un metodo di pagamento valido, come una carta di credito o un account PayPal. Questi accorgimenti consentiranno di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento con estrema rapidita, finalizzando l'acquisto della console next-gen di Microsoft.

Rispetto al modello S, Xbox Series X ha un design a base quadrata, un semplice parallelepipedo nero opaco che fa dell'eleganza il suo punto di forza. Sulla parte frontale abbiamo l'ìngresso del lettore ottico e il pulsante per espellere i dischi, mentre sul retro sono presenti tutte le porte necessarie al collegamento della console.

Grazie alla retro-compatibilità è possibile sfruttare la Series X per giocare a titoli di vecchia data, appartenenti ai cataloghi delle precedenti versioni della console americana. Incluso in confezione c’è il nuovo controller Xbox, con un design molto simile al modello precedente.

La vendita di Xbox Series X sul sito MediaWorld inizia alle ore 11:00 del prossimo 27 agosto, come al solito le scorte sono limitate e soltanto i più veloci riusciranno a portarsi a casa la potente console next-gen. Auguriamo buona fortuna a chi tenterà di effettuare l'acquisto in occasione del nuovo restock, intanto vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames