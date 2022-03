Xbox Series X disponibile ADESSO da Mediaworld: affrettatevi!

Xbox Series X è ora disponibile su Mediaworld.it con un nuovo drop oggi 14 marzo 2022. La console può essere acquistata al suo prezzo ufficiale di 499 euro e non sarete costretti a scegliere un bundle apposito.

Il sito web della nota catena segnala che, per garantire una corretta coda, l'ordine garantirà una sorta di proposta di acquisto. Mediaworld confermerà l'ordine solamente dopo averlo ricevuto e averlo sottoposto a un processo di verifica dei dati in linea con la disponibilità della console. Il pagamento avverrà soltanto se sarete sicuri di essere riusciti ad acquistare la vostra Xbox.

Xbox Series X: occasione imperdibile per acquistare la next-gen di Microsoft

La Series X è la console di ultima generazione della casa di Redmond, sorella maggiore della piccola Series S e ovviamente avversaria diretta dell'introvabile PlayStation 5. L'hardware si caratterizza per l presenza di un processore custom basato sule ultime architetture Zen 2 e RDNA 2 di AMD, capace di garantire complessivamente ben 12 teraflop di potenza: prestazioni che la rendono la console per videogiochi più potente sulla piazza!

Al suo interno troviamo un SSD da 1 TB che permette di conservare un buon numero di giochi: aspetto da non sottovalutare dato che il possesso di una Xbox non può praticamente non prescindere da un'iscrizione a Xbox Game Pass: praticamente obbligatoria.

Se avete dei vecchi giochi, grazie alla retrocompatibilità è possibile giocare ai titoli delle console precedenti, quindi Xbox, Xbox 360 e Xbox One. La presenza della tecnologia Xbox Velocity Architecture vi permette di riprodurli con qualche miglioramento interessante inclusi tempi di avvio e di caricamento azzerati, 60 FPS, risoluzioni fino al 4K e grafica con maggior dettaglio.

Vi consigliamo dunque di sbrigarvi e approfittare di questo nuovo drop di Xbox Series X da Mediaworld. dato che le scorte sono limitatissime e non sappiamo ancora per quanto dureranno. In bocca al lupo!