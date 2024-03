Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate: sconto FOLLE su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente superlativa; di fatto, se stavate aspettando il momento ideale per portarvi a casa la nuovissima console di Redmond, la Xbox Series S, questo potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Nello specifico, la versione bianca è disponibile al prezzo speciale di soli 265,10€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese con Prime, con in omaggio ben tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Questo è un prodotto next-gen che vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se cercavate un sistema di intrattenimento videoludico di altissimo livello.

Grazie alle offerte folli presenti su Amazon poi, avrete diritto alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero) e avrete anche diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Xbox Series S: ecco perchè comprarla

La Xbox Series S offre prestazioni di nuova generazione in un formato compatto e moderno; dispone di un processore AMD Zen 2 e di una GPU RDNA 2, e ciò implica che potrete beneficiare di una grafica straordinaria, di tempi di caricamento rapidi e prestazioni eccellenti in tutti i giochi. Non dimenticate che la console supporta la risoluzione 1440p con 120 frame al secondo. Cosa implica ciò? Semplice: la qualità visiva sarà straordinaria ma sappiate che serve un monitor compatibile per goderne al 100%.

C’è poi un SSD integrato che vi assicura tempi di caricamento praticamente istantanei, così potrete immergerti nei vostri titoli preferiti senza lag, ritardi o tempi lunghissimi. Avvierete i giochi, accederete alle partite e navigherete nel menù della console con una velocità mai vista prima. E poi pensate che questa Xbox è compatibile con l’intera libreria di giochi Xbox One, anche quelli facenti parte delle generazioni precedenti. Non di meno riceverete tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate inclusi nel prezzo, parliamo dell’accesso illimitato a una vasta libreria di giochi. In conclusione: su Amazon potrete fare vostra la Xbox Series S a soli 265,10€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.