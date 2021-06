Il servizio Xbox Game Pass cresce sempre di più e Microsoft dimostra di credere moltissimo nel progetto. Il nuovo video – pubblicato in occasione dell'Xbox Game Showcase – ci mostra tutti i titoli in arrivo prossimamente e disponibili fin dal day-one senza costi aggiuntivi.

La lista è incredibilmente lunga, oltre ai giochi first party come Halo Infinite e Forza Horizon 5, non mancano titoli del calibro di S.T.A.L.K.E.R. 2 e The Ascent. La data d'uscita dei titoli presentati nel filmato coincide con l'arrivo su Game Pass, che consentirà l'accesso immediato a tutti gli abbonati al servizio da 12,99€ al mese.

Xbox Game Pass è la vera punta di diamante di Microsoft, di recente la casa di Redmond ha annunciato che porterà le esclusive next-gen anche su Xbox One, One S e One X tramite xCloud, il servizio di game streaming disponibile su PC e dispositivi Android. Inoltre Microsoft intende integrare Xbox Game Pass sulle Smart TV e – secondo alcune indiscrezioni – il servizio in abbonamento potrebbe presto fare il suo debutto anche su Nintendo Switch.

