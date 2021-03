Microsoft sta finalmente testando il supporto al doppio schermo di Surface Duo con il servizio di gaming Xbox Game Pass. Ora, la versione beta dell’app funziona con tutti i titoli dotati di controlli touch. Certo, non giocherete a Assassin’s Creed Valhalla ma… d’altronde, chi vorrebbe giocarci su un dispositivo mobile così piccolo?

Xbox Game Pass inizia ad espandersi in un modo INCREDIBILE

Microsoft ha implementato un aggiornamento per l’app Xbox Game Pass Beta che aggiunge il supporto per i dispositivi a doppio schermo come il Surface Duo. I giochi con controlli touchscreen dedicati (come Minecraft Dungeons) danno vita al sogno di avere una console Xbox portatile in tasca.

Slu Surface Duo, l’espansione dell’app quando è in esecuzione un gioco con controlli touch, posizionerà la schermata principale sul display superiore e i comandi sullo schermo inferiore, trasformando il device in un prodotto simile al Nintendo DS. Gli sviluppatori potranno personalizzare i controlli sullo schermo in modo specifico per il gioco, pertanto alcuni videogames potrebbero presentare diversi pulsanti o un layout del touchscreen completamente differente

L’ergonomia è davvero grandiosa e ogni gioco gira benissimo sul dual screen di Microsoft, nonostante l’hardware non sia eccezionale. Alcuni giochi supportano i controlli di movimento con il giroscopio integrato di Surface Duo. Ad esempio, quando si gioca a Gears 5, ci si può guardare intorno semplicemente spostando fisicamente il device.

Microsoft ha anticipato questo tipo di funzionalità quando ha presentato per la prima volta Surface Duo nel 2019, ma sfortunatamente all’epoCA pronto al lancio. È bello vedere che la feature è ora disponibile come parte dell’app Xbox Game Pass Beta. Per la stabile invece, occorrerà attendere ancora un pochino.

Adesso speriamo che l’azienda presenti il prodotto anche qui da noi in Italia in quanto, ve lo ricordiamo, nel nostro Paese non c’è possibilità di acquistare il suddetto telefono. Speriamo che le cose possano cambiare con il nuovo modello in arrivo in autunno.

