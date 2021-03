Da oggi il catalogo EA Play è disponibile per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass per PC e Game Pass Ultimate. Dopo il debutto su console, anche per gli utenti PC si arricchisce l’offerta del servizio in abbonamento con l’arrivo di oltre 60 giochi Electronic Arts.

Dopo l’acquisizione di Bethesda e l’annuncio di nuovi giochi tripla A in arrivo su Game Pass, Microsoft non si ferma e annuncia l’integrazione di EA Play anche per la versione PC del Game Pass. Tra i giochi inclusi troviamo FIFA 21, Star Wars Jedi: Fallen Order, Titanfall 2, Need For Speed: Heat, Battlefield 5, Madden NFL, The Sims e molti altri titoli di spessore.

Per accedere al catalogo rinnovato è necessario abbonarsi al servizio Xbox Game Pass per PC a 9,99€ al mese, se si possiede una Xbox ci si può iscrivere al Game Pass Ultimate, che include l’esperienza PC e console in un unico pacchetto da 12,99€ al mese. Inoltre l’abbonamento Ultimate offre l’accesso al servizio di Cloud Gaming, per giocare da PC, tablet e smartphone sfruttando la potenza dei server Microsoft tramite la rete.

L’arrivo di EA Play su PC arricchisce il catalogo di Game Pass e garantisce un servizio unico nel suo genere, in grado di offrire l’accesso a numerosi titoli ad un costo piuttosto contenuto.

Leggi anche: Playstation 5: come acquistarla da GameStop

Videogames