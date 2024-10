Xbox Game Pass: ecco i primi giochi gratis di ottobre 2024

Con un post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha svelato la prima lista di giochi che entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass nel mese di ottobre. C’è un inserimento molto gradito come Sifu, ex esclusiva PS5, ma sono molto interessanti anche Inscryption e Mad Streets. Inoltre, MLB The Show 24 e Open Roads si aggiungono al catalogo degli abbonati Xbox Game Pass Standard.

I primi giochi Xbox Game Pass di ottobre

Vediamo un po’ la lista completa:

MLB The Show 24 (Console) – 2 ottobre su Xbox Game Pass Standard

su Xbox Game Pass Standard Open Roads (Console) – 2 ottobre su Xbox Game Pass Standard

su Xbox Game Pass Standard Sifu (Cloud, Console e PC) – 2 ottobre su Xbox Game Pass Standard, PC e Ultimate

su Xbox Game Pass Standard, PC e Ultimate Mad Streets (Cloud, Console e PC) – 7 ottobre su Xbox Game Pass Standard, PC e Ultimate

su Xbox Game Pass Standard, PC e Ultimate Inscryption (Cloud, Console e PC) – 10 ottobre su Xbox Game Pass Standard, PC e Ultimate

MLB The Show 24 è il famoso simulatore di baseball professionistico statunitense in cui hai anche la possibilità di creare il tuo giocatore e guidarlo fino alle major.

Open Roads, sviluppato da Annapurna Interactive, ti permette di vivere un viaggio on the road in compagnia di Tess Devine e sua madre Opal per scoprire alcuni antichi segreti di famiglia

Sifu è un gioco di combattimento in terza persona in cui puoi interpretare un giovane studente di Kung-Fu in cerca di vendetta per la sua famiglia.

Mad Streets è un divertente party game basato sulla fisica, dove i giocatori si sfidano in combattimenti comici e caotici.

Inscryption è infine creato da Daniel Mullins e ti permette di vivere un’avventura in cui costruzione di mazzi, enigmi in stile escape room e horror psicologico si mescolano in un sapiente misto.

Infine, Microsoft ricorda che da qualche giorno è possibile scaricare i giochi annunciati al Tokyo Game Show: All You Need is Help, Legend of Mana, Trials of Mana e We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie.