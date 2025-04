Nintendo Switch 2 è ufficiale: prezzo, preordini e data d'uscita della nuova console

Nintendo Switch 2 è ufficiale e uscirà prestissimo: il 5 giugno 2025. Nel Direct di un’ora andato in onda oggi, mercoledì 2 aprile, la casa di Kyoto ha alzato i veli sulla sua nuova console, rivelando specifiche, nuove funzionalità, data d’uscita e prezzi. Ecco tutto quello che è stato annunciato nell’ultimo Nintendo Direct.

Specifiche di Nintendo Switch 2: ora supporta il 4K

Nintendo Switch 2 presenta un display LCD da 7,9 pollici, più ampio rispetto al modello precedente. Questo nuovo schermo supporta il 1080p e può raggiungere fino a 120fps in modalità portatile, garantendo una maggiore fluidità di gioco. Inoltre, grazie alla tecnologia HDR, i colori risulteranno più vivaci e dettagliati. Quando collegata alla dock, la Switch 2 offre una risoluzione fino a 4K. Il nuovo dock integrerà una ventola che eviterà il surriscaldamento della console.

Poi ci sono i nuovi Joy-Con 2, che introducono diverse migliorie: ora si agganciano alla console tramite magneti, mentre i pulsanti SL e SR e gli stick sono più grandi. Un’importante novità è l’aggiunta del supporto ai comandi mouse, già ampiamente speculata. Arriverà anche un Pro Controller completamente ridisegnato, con ingresso jack per le cuffie e due nuovi pulsanti, GL e GR, da mappare a piacimento.

La nuova console Nintendo introdurrà poi un nuovo microfono con cancellazione del rumore e supporterà l’audio 3D. Lo stand posteriore, quello che tiene alzata la console in modalità tavolo, è più robusto ed è regolabile a diverse altezze. Presente anche una porta USB superiore extra. La memoria interna è, infine, stata aumentata a 256GB, ampliabile tramite microSD Express.

Nuove funzionalità: dalla chat vocale a GameShare

Per la prima volta, Nintendo introduce una chat vocale integrata nella console, chiamata GameChat, a cui sarà possibile accedere con il pulsante “C" presente sui Joy-con 2. Il nuovo microfono integrato di Switch 2 permette di comunicare direttamente con amici e familiari, senza bisogno di accessori esterni.

Con il lancio della console arriverà anche una camera dedicata. Questo accessorio consente ai giocatori di aggiungere una dimensione visiva alla comunicazione durante le partite, trasformando le sessioni multiplayer in vere e proprie videochiamate.

Un’altra interessante novità riguarda GameShare, che permette di giocare in locale con un amico che non possiede una copia del gioco. Basta una sola console e un solo titolo per accedere alla modalità multiplayer, un po’ come la funzione Download di Nintendo DS e 3DS. Soltanto alcuni titoli saranno supportati.

I nuovi giochi per Nintendo Switch 2 annunciati

Uno degli annunci più attesi è stato Mario Kart World, il nuovo capitolo della saga. Questo titolo introduce circuiti open world (esplorabili a piacimento), con tanto di condizioni meteo dinamiche e corse fino a 24 giocatori. L’aspetto più innovativo? Non ci sono schermate di caricamento tra un tracciato e l’altro: la gara continua senza interruzioni.

Il prezzo, rivelato a margine del direct, è di 89,99 euro per la versione fisica e di 69,99 euro per quella digitale: un significativo aumento rispetto a Nintendo Switch. Mario Kart World fa parte della rosa di titoli di lancio della console, quindi sarà disponibile già il 5 giugno.

Non sarebbe un Nintendo Direct senza un nuovo gioco della saga di The Legend of Zelda. Nonostante in molti si aspettassero un remake, l’azienda ha tirato fuori dal cilindro Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, che approfondirà la trama prequel collegata direttamente alla storia dei capitoli principali. L’uscita è prevista per questo inverno.

Per permettere ai giocatori di familiarizzare con le novità della Switch 2, Nintendo ha creato un titolo dedicato: Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Simile ad Astro’s Playroom su PS5, il gioco guida gli utenti attraverso mini-giochi che sfruttano le nuove tecnologie della console, come il controllo vocale e i sensori di movimento, molto simile ad ASTROBOT Playroom già visto su PlayStation 5. Non sarà, tuttavia, disponibile gratuitamente.

Tra le sorprese più inaspettate del Direct, l’annuncio di The Duskbloods, un’esclusiva FromSoftware per Nintendo Switch 2. Il gioco, con atmosfere gotiche e combattimenti intensi, arriverà nel 2026. Non potevano mancare all’appello due mascotte Nintendo tra gli annunci: Kirby Air Riders, il sequel di Kirby Air Ride per GameCube, disponibile nel 2025 e Donkey Kong Bananza, nuovo platform 3D, in uscita il 17 luglio 2025.

Alcuni titoli verranno “aggiornati"

Nintendo ha annunciato l’arrivo di edizioni realizzate ad hoc per Nintendo Switch 2 di videogiochi già usciti per la console precedente, che tuttavia dovranno essere acquistate a parte. Tra questi c’è Super Mario Party Jamboree, che verrà aggiornato con nuove modalità di gioco esclusive per Switch 2.

Anche The Legend of Zelda (sia Breath of the Wild che Tears of the Kingdom) riceveranno edizioni graficamente potenziate, con l’aggiunta di un’app per smartphone che fungerà da vero e proprio navigatore. Inoltre, i giocatori di TotK potranno condividere i loro veicoli Zonau tramite QR Code online. Miglioramenti di grafica anche per il recentemente annunciato Metroid Prime 4: Beyond.

Immancabile la pioggia di titoli third-party: Nintendo ha confermato il supporto a una serie di giochi terze parti tra cui Elden Ring, Hades II, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Borderlands 4, Cyberpunk 2077, Hollow Knight: Silksong e molti altri. Alcuni titoli, come Civilization 7, sfrutteranno anche le nuove funzionalità touch e mouse della console.

Infine, l’azienda ha annunciato l’arrivo su Nintendo Switch Online dei giochi per GameCube, tra cui The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur 2 e F-Zero GX. Insieme a questo annuncio, Nintendo ha rivelato un nuovo controller GameCube compatibile con Switch 2.

Prezzo di Nintendo Switch e preordini

La nuova era di Nintendo Switch 2 ha una data ufficiale: la console arriverà sugli scaffali il 5 giugno 2025. La confezione standard includerà:

Console Nintendo Switch 2

Controller Joy-Con 2 (L+R)

Impugnatura Joy-Con 2

Cinghie Joy-Con 2

Supporto per Nintendo Switch 2

Cavo HDMI ad altissima velocità

Adattatore CA per Nintendo Switch 2

Cavo di ricarica USB-C

E il prezzo? Nintendo non lo ha comunicato, ufficialmente, durante la presentazione. Solo in seguito gli utenti hanno potuto verificarli: Nintendo Switch 2 standard costerà 469,99 euro, mentre Nintendo Switch 2 in bundle con Mario Kart World costerà 509,99 euro. I preordini apriranno ufficialmente il 9 aprile.

Il costo dei videogiochi, invece, ha subito un bel balzo in su: per Mario Kart World, la versione fisica costerà 89,99 euro, mentre quella digitale 79,99 euro. Donkey Kong Bananza costerà 79,99 euro in versione cartuccia, 69,99 euro digitale.