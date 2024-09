Xbox controller Wireless per Series X|S, One e dispositivi Windows (-25%)

Se hai una Xbox Series X|S, One o un computer Windows e sei quindi un amante dei videogiochi l’offerta che ti sto per segnalare è sicuramente una di quelle da non perdere. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello l’Xbox controller Wireless a soli 52,99 euro, invece che 70,98 euro.

Fai presto perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi da un momento all’altro potrebbe sparire. E sarebbe un peccato perché in questo momento hai la possibilità di risparmiare circa 18 euro sul totale grazie allo sconto del 25%. È il prezzo migliore di sempre finora registrato su Amazon e quindi da per una promozione spettacolare.

Xbox controller Wireless a prezzo Hot

Quando sei alle prese con un gioco che ti coinvolge particolarmente avere il bellissimo Xbox controller Wireless ti permette di ottenere il massimo risultato e un’esperienza unica. Tra l’altro questa versione ha un design spettacolare con il motivo mimetico bianco e grigio. La connessione risulta perfettamente stabile e senza input lag.

Potrai usare i tasti direzionali a croce o le classiche levette analogiche sapientemente posizionate in modo da avere un’impugnatura più maneggevole. Inoltre i grilletti e pulsanti dorsali sono antiscivolo. Potrai acquisire condividere contenuti con il pulsante apposito in modo semplicissimo. Potrai associare il controller alla consolle e al PC e poi passare da uno all’altro in un attimo. Gode di una batteria straordinaria che dura fino a 40 ore con una singola ricarica e lo potrai riavere al 100% in poco tempo.

Non perderti questa straordinaria occasione più unica che rara prima che tutto finisca. Vivi le tue avventure al meglio con il mitico Xbox controller Wireless che oggi puoi avere a soli 52,99 euro, invece che 70,98 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.