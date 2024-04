Xbox Controller Remix, edizione speciale in sconto del 24%

Se vuoi ampliare la tua collezione di controller per console o semplicemente aggiungere un altro modello alla tua gamma, sia per garantire un backup in caso di necessità o per arricchire la tua raccolta, ora c’è un’opportunità da non perdere. Non lasciarti scoraggiare dal prezzo pieno, perché ora hai l’opportunità di acquistare l‘Xbox Controller Wireless edizione Remix con uno sconto incredibile del 24% grazie alle offerte di Primavera. Approfittane subito per aggiungerlo alla tua collezione a soli 64,98€ invece di 84,99€. Inoltre, con questo acquisto, riceverai anche uno sconto del 33% sull’abbonamento all’Xbox Game Pass, che include centinaia di giochi!

Controller da collezione: Xbox Controller Remix

Questo Xbox Controller Wireless edizione Remix è un vero gioiello da aggiungere alla tua collezione, sia per il suo design unico che per le sue caratteristiche di alta qualità. Realizzato con resine PCR e plastica riciclata, questo controller presenta una palette di colori originali e unici, con tonalità terrose e motivi “stile legno” che lo rendono un vero pezzo d’arte. Inoltre, la croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo garantiscono un controllo preciso e confortevole durante le tue sessioni di gioco più intense.

Ma le caratteristiche straordinarie di questo controller non finiscono qui. È dotato del pacchetto di batterie ricaricabili per Xbox, che ti consente di giocare senza interruzioni e senza la necessità di utilizzare batterie usa e getta. Con il cavo USB-C incluso, puoi ricaricare il controller mentre giochi o dopo, garantendo fino a 30 ore di autonomia con una sola carica.

Grazie alla tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth, puoi connetterti senza fili non solo alla tua console, ma anche a PC Windows, telefoni e tablet Android e iOS supportati, offrendoti un’esperienza di gioco senza precedenti. Non perdere l’opportunità di aggiungere questo fantastico controller al tuo carrello finché è ancora disponibile con uno sconto del 24%!