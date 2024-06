X: tutti i Mi piace degli utenti diventano privati

Se ne parlava già da qualche settimana. Ora è ufficiale: X sta iniziando a rendere privati i “Mi piace” degli utenti. L’opzione, già disponibile per gli abbonati Premium, viene ora estesa e resa disponibile di default al resto dell’utenza iscritta alla piattaforma.

Più privacy per tutti?

Qualche settimana fa, il director of engineering di X Haofei Wang aveva spiegato le motivazioni dietro a questa decisione: proteggere l’immagine pubblica degli utenti, perché “molte persone si sentono scoraggiate nell’apprezzare contenuti taglienti”.

A breve, quindi, sparirà la scheda “Mi piace” da tutti gli account. Gli utenti potranno comunque vedere a chi sono piaciuti i loro post e il numero di like collezionati, ma non potranno più visualizzare a quali contenuti un determinato utente ha messo mi piace.

La conferma del rollout arriva anche dallo stesso Elon Musk che, in risposta a The Verge, ha affermato: “È importante permettere alle persone di mettere mi piace ai post senza essere attaccate per averlo fatto”. Più privacy per tutti, dunque.

Già alla fine dello scorso anno, secondo alcune indiscrezioni, Musk avrebbe voluto eliminare del tutto i pulsanti per mettere like e ripubblicare i post, con l’obiettivo di porre maggiore enfasi sulle visualizzazioni (ovvero le impression). Che la rimozione dei “Mi piace” sia un passo avanti verso una nuova visione di X?