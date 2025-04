WhatsApp: 3 nuove funzioni in arrivo per chiamate e videochiamate

WhatsApp continua ad evolversi, introducendo funzioni e miglioramenti utili per rendere l’utilizzo del servizio ancora più versatile e completo.

L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android (versione 2.25.10.16) offre tre novità destinate alle chiamate vocali ed alle videochiamate. Alcuni beta tester stanno già sperimentando questi cambiamenti, che presto potrebbero diventare disponibili a livello globale.

Quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android

La prima funzionalità degna di nota è il pulsante “muto” integrato nella notifica della chiamata in arrivo su WhatsApp. Ora è possibile rispondere ad una chiamata disattivando subito il microfono: una soluzione ideale quando ci si trova in ambienti rumorosi o in riunioni. Basta un clic per accettare la conversazione senza dover immediatamente interagire, offrendo maggiore flessibilità in situazioni delicate.

Un’altra importante novità riguarda le videochiamate. Finalmente è possibile disattivare la videocamera prima ancora di rispondere, risolvendo un’annosa limitazione. In passato, infatti, gli utenti dovevano prima accettare la chiamata e solo dopo interrompere il flusso video, con possibili disagi soprattutto per chi riceve videochiamate da numeri sconosciuti. Questa modifica garantisce maggiore privacy e controllo, permettendo di valutare la situazione prima di mostrarsi in video.

Completano il pacchetto le reazioni con emoji durante le videochiamate su WhatsApp. I partecipanti potranno esprimere emozioni in tempo reale, da un pollice in su ad uno smile, senza interrompere il flusso la conversazione. Una funzionalità particolarmente utile nelle videochiamate di gruppo, dove i feedback visivi possono arricchire il livello di interazione.

Per cui, la possibilità di gestire meglio audio e video fin dal momento della risposta, unita alle reaction in tempo reale, rende le chiamate e le videochiamate su WhatsApp ancora più intuitive e adatte alle diverse preferenze del pubblico. Le nuove funzioni sono attualmente in fase di rollout per i beta tester di Android e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti di WhatsApp già nelle prossime settimane.