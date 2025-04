Offerta shock: stampante Canon PIXMA TS5350i 3 in 1 a un prezzo mai visto!

Se sei alla ricerca di una stampante multifunzione 3 in 1 che combini stampa, scansione e copia in un design moderno ed elegante, non farti sfuggire la Canon PIXMA TS5350i. Questa stampante ha un’interfaccia decisamente intuitiva, un display OLED da 1,44’’ ed un design estremamente compatto e discreto, perfetto sia per la casa che per l’ufficio.

Grazie alla connessione Wi-Fi integrata potrai stampare facilmente da smartphone, tablet o PC, anche tramite servizi cloud e app compatibili come Canon PRINT, Apple AirPrint e Mopria. Inoltre, la stampante è compatibile con il servizio PIXMA Print Plan, il piano in abbonamento che invia automaticamente l’inchiostro a casa tua prima che finisca, garantendoti la massima continuità operativa.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è la stampa fotografica senza bordi, ideale per gli amanti della fotografia e per chi desidera creare contenuti creativi direttamente da casa. Nella confezione è inclusa anche carta fotografica lucida Canon PP-201 9×9 cm, perfetta per stampare foto quadrate in alta qualità da condividere o incorniciare.

La versatilirà della stampante si accompagna ad una buona velocità di stampa e ad una qualità di output eccellente, sia per i testi nitidi che per immagini vivaci e dettagliate. Le funzioni di scansione e copia aggiungono valore, rendendo questa stampante un dispositivo completo per tutte le esigenze quotidiane, scolastiche e creative.

In conclusione questa stampante Canon è una scelta smart per chi cerca un dispositivo affidabile, connesso e pensato per chi abbia bisogno di una stampante moderna in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Con il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e l’inclusione di carta fotografica premium, è pronta per dare vita a tutti i tuoi progetti. Non fartela scappare ad un prezzo davvero vantaggioso e acquistala subito su Amazon a 69,99 euro grazie al 44% di sconto!