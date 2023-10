WiZ: 4 lampadine smart colorate a PREZZO SHOCK (-30€)

Accendi le luci di casa tua con la voce o con lo smartphone da remoto e colora ogni stanza in modo diverso. Per farlo ti servono pochissimi soldi grazie a questa promozione che trovi su Amazon. Dunque metti subito nel tuo carrello 4 lampadine smart WiZ a soli 34,99 euro, invece che 65,58 euro.

Grazie a questo super sconto puoi risparmiare più di 30 euro sul totale. Tieni presente però che questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

WiZ: 4 lampadine WiFi compatibili con i controlli vocali

Queste 4 lampadine smart sono dotate della tecnologia SpaceSense e quindi rilevano il movimento e si accendono automaticamente. Le puoi controllare con lo smartphone mentre sei fuori casa tramite l’app dedicata. Inoltre sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Offrono 60 W di potenza che garantisce quindi un’ottima illuminazione con un minor consumo di energia elettrica. E l’installazione è semplicissima. Una volta che l’avrai agganciate devi scaricare l’app e seguire i pochi passaggi per collegarle alla tua rete WiFi di casa. A quel punto è un gioco da ragazzi. Potrai anche programmare una routine in modo che si accendano o si spengano a determinati orari.

Un’offerta davvero da prendere al volo. A questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in fretta. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue 4 lampadine smart WiZ a soli 34,99 euro, invece che 65,58 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.