Wireless e portatile: crolla a 5€ il MOUSE di Trust!

Non è un errore di prezzo! Grazie allo sconto del 25%, potrai avere anche tu un mouse senza fili, pagandolo appena 5,99€. Trust Yvi+ è protagonista di quest’incredibile offerta che ti farà dimenticare il suo prezzo di listino!

Tutte le caratteristiche del mouse Trust

Di green non c’è solo la colorazione dato che è realizzato con l’83% di materiali riciclati, rappresentando un passo concreto di Trust verso un futuro più verde senza compromessi sulle prestazioni. Questo non compromette il design in alcun modo. La presa ultra-salda, grazie ai lati in gomma, e il formato ambidestro rendono il mouse adatto a qualsiasi mano, che tu sia destrimano o mancino. Il comfort ergonomico è studiato attentamente per assicurare ore di utilizzo senza affaticamento, rendendo il lavoro o lo studio molto più piacevole, per quanto possibile.

Essendo completamente wireless, poi, offre una libertà di movimento senza pari grazie al ricevitore incluso. E la batteria garantisce fino a 12 mesi di utilizzo continuo, il tutto con una sola batteria già inclusa in confezione. Inoltre, il tutto è studiato per essere super-portatile, con il dongle che si inserisce direttamente al disotto del mouse, nel suo scomparto apposito.

Parlando di altre chicche, non mancano i pulsanti silenziosi permettono di non disturbare nessuno mentre sei al lavoro. Inoltre, la selezione della velocità DPI, regolabile tra 800 e 1600, ti consente di adattare la sensibilità del mouse alle tue esigenze specifiche, garantendo una precisione impeccabile in ogni situazione.

Migliora la navigazione sul tuo PC grazie al mouse wireless Trust Yvi+, pagandolo solo 5,99€ con lo sconto Amazon!