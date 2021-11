WindTre: arrivano rimodulazioni contro le truffe svuota credito

Dal 1° gennaio 2022 WindTre inasprirà ancora di più le norme che hanno come obiettivo la lotta ai cosiddetti servizi VAS. Si tratta di abbonamenti premium, a prezzi decisamente gonfiati, che spesso si attivano senza che l'utente se ne accorga svuotandogli così il credito legato alla SIM. Già l'AGCOM era intervenuta in passato spingendo le compagnie telefoniche a prendere seri provvedimenti affinché i clienti non si trovassero in balia di addebiti scorretti, oltre ad aver comminato multe a diversi provider proprio per presunte e confermate collaborazioni con aziende che creavano e gestivano queste truffe semi legalizzate.

Ora però, WindTre ha apportato ulteriori modifiche introducendo alcune rimodulazioni volte a migliorare la protezione di ciascun cliente da questi servizi truffaldini e pericolosi. Proprio di recente, in un comunicato ufficiale pubblicato sulla sua pagina online, l'operatore ha avvisato che dall'anno prossimo saranno attive ulteriori modifiche. Scopriamo quali.

WindTre introduce ulteriori modifiche contro i servizi VAS

“WindTre informa che dal 1 gennaio 2022 i servizi VAS in abbonamento (Servizi Premium di cui al CASP 4.0) non saranno più attivabili né fruibili sulla propria rete“. È questa l'introduzione al nuovo comunicato con cui l'operatore sancisce la cancellazione dei servizi premium in abbonamento dalla sua rete. Inoltre, nel documento, viene anche precisato che “tutte le nuove SIM attivate dal 18/04/2021, hanno già il Blocco dei servizi VAS acquistabili mediante navigazione Internet o da SMS“.

Cosa significa questo e cosa comporta la novità? Maggiore sicurezza in termini di attivazioni fraudolente. Infatti, per poter sottoscrivere o bloccare nuovamente tali abbonamenti premium il cliente dovrà:

recarsi personalmente in uno dei punti vendita di WindTre sparsi su tutto il territorio nazionale compilando e firmando il modulo dedicato;

di WindTre sparsi su tutto il territorio nazionale compilando e firmando il modulo dedicato; chiamare il servizio Clienti al numero dedicato, 159;

il servizio Clienti al numero dedicato, 159; chattare con il servizio Clienti 159;

con il servizio Clienti 159; accedere all' app ufficiale di WindTre seguendo il percorso La mia linea, poi sezione Info Linea;

di seguendo il percorso La mia linea, poi sezione Info Linea; accedere all' Area Clienti direttamente dal menu La tua offerta, poi sezione Offerta Attiva per SIM WindTre. Mentre per SIM ex Tre dal menu Offerta, poi sezione Servizi;

direttamente dal menu La tua offerta, poi sezione Offerta Attiva per SIM WindTre. Mentre per SIM ex Tre dal menu Offerta, poi sezione Servizi; inviare una PEC all'indirizzo email servizioclienti159@pec.windtre.it.

Quindi WindTre non è l'operatore delle offerte incredibili, che tra l'altro quelle di novembre sono davvero golose, ma anche sicurezza e attenzione al cliente. Un'ottima cosa visti i tempi che corrono dove cybercriminali esperti cercano di svuotare il conto e il credito di qualsiasi utente cada nelle loro trappole.