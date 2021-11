WINDTRE PROMO Black Friday: 100GB a 7,99€ al mese!

WINDTRE lancia la sua ormai conosciutissima promo winback GO 100 Star Plus in versione Black Friday a meno di 8 euro mensili. L'offerta in questione viene proposta ad alcuni ex clienti dell'operatore arancione.

WINDTRE: i dettagli della PROMO Black Friday

La tariffa winback per il Black Friday offre ben 100 Giga di internet in 4G e 4G+ sulla Top Quality Network, minuti illimitati verso tutti i gestori nazionali sia mobili che fissi, 200 SMS sempre verso tutti a soli 7,99 euro ogni mese con rinnovo su credito residuo. La promozione offre anche un quantitativo pari a 4,4 Giga di internet in roaming da utilizzare ogni mese per i viaggi in Unione Europea.

L'SMS promozionale che viene inviato da WINDTRE ad alcuni ex clienti è il seguente:

Vedi tutto nero? BLACK FRIDAY! Limited Edition 100 GIGA minuti illimitati 200SMS a 7.99E/ con la Top Quality Network WINDTRE! Attivazione GRATIS e SIM10E nei nostri negozi entro il 24/11. Dettaglio su ulteriori costi, utilizzo e privacy windtre.it/go-100-star-plus

Costi ed altro

La PROMO Black Friday che abbiamo visto sinora ha un costo di attivazione iniziale pari a 0 euro. Il contributo richiesto per la scheda SIM è pari a 10 euro una tantum.

La tariffa è attivabile nei Negozi WINDTRE solo per chi ha ricevuto il messaggio che abbiamo visto sopra entro il 24 Novembre 2021.