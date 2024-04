Usa Saily per tutti i tuoi viaggi, è la scelta conveniente per una eSIM

Saily è la soluzione giusta per ottenere una eSIM per un viaggio all’estero. Il servizio, gestito da Nord Security, azienda che ha creato NordVPN, mette a disposizione una lunga serie di offerte per poter accedere a una SIM virtuale da utilizzare per connettersi a Internet dall’estero.

Le opzioni sono numerose: con Saily, infatti, è possibile attivare una eSIM scegliendo tra offerte disponibili per oltre 150 paesi. Bastano pochi euro per poter assicurarsi una SIM con Giga da usare, per una settimana oppure per un mese, nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

È anche possibile puntare su più eSIM, in modo da soddisfare le esigenze di connettività anche per i viaggi che prevedono la visita di più Paesi. Per tutti i dettagli in merito alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Saily.

eSIM per viaggiare all’estero: ora è facile con Saily

Saily è oramai il punto di riferimento per chi deve viaggiare all’estero e ha bisogno di una connessione dati sempre attiva. Le eSIM proposte dall’operatore, infatti, hanno un ottimo rapporto Giga/costo risultando la scelta più conveniente su cui puntare, in questo momento, per organizzare un viaggio all’estero assicurandosi una connessione sempre disponibile.

Accedere alle offerte è semplicissimo: basta visitare il sito di Saily, tramite il box qui di sotto, scegliere e acquistare uno dei piani eSIM messi a disposizione dall’operatore per i suoi utenti. A questo punto, dall’app Saily è possibile installare la SIM virtuale sul proprio smartphone (attenzione: è necessario avere un dispositivo compatibile).

Completati tutti i passaggi, sarà sufficiente attivare la eSIM al momento della partenza. In questo modo, una volta giunti nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio, sarà possibile sfruttare i piani di connettività messi a disposizione da Saily.