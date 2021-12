WindTre: come ricevere il rimborso dei 9 centesimi addebitati

Purtroppo in passato molti utenti sono stati coinvolti in casi di errati addebiti. Il noto quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, riprese una vicenda definita dei 9 centesimi addebitati e che coinvolse l'ex Wind ora WindTre e alcuni suoi clienti. Se anche tu ti sei trovato coinvolto, vediamo insieme a chi ti puoi rivolgere e come per ricevere il rimborso di questi addebiti.

Non è mai troppo tardi per essere rimborsati: i 9 centesimi di WindTre

Non vogliamo di certo entrare in merito alla vicenda, ripresa in un recente articolo del Corriere della Sera, che aveva coinvolto alcuni clienti ex Wind, ora WindTre, e un addebito di 9 centesimi in fattura che al mese non superava l'euro. Non sappiamo come si stanno sviluppando i fatti, ma una cosa è certa: oggi è possibile percorrere una strada per ottenere un possibile rimborso.

Questa possibilità si chiama ADICU aps, l'Associazione a Difesa dei Consumatori e degli Utenti aps. Da sempre schierata dalla parte dei consumatori, i suoi consulenti legali cercano di aiutare gli utenti in casi difficili e che da soli non riuscirebbero a sostenere. Forse molti di voi hanno appreso la questione dei 9 centesimi di ex Wind, ora WindTre, cosa solo adesso, ma altri già da tempo ne era a conoscenza.

Nonostante ciò vi starete tutti domandando come chiedere il rimborso e una consulenza per un fatto accaduto ormai diversi anni fa. La risposta è ADICU aps che ha ripreso questa situazione dell'ex Wind, ora WindTre. Ecco cosa fare dalle parole dell'associazione:

“ADICU aps, che ha come scopo statutario la tutela gli utenti e dei consumatori, ha deciso di mettere a disposizione il supporto legale fornito dagli Sportelli dislocati su tutto il territorio italiano per richiedere alla Wind il rimborso di quanto pagato dagli ignari utenti […]. Tutti coloro che intendano ricevere i rimborsi potranno rivolgersi a uno degli Sportelli ADICU o chiamare il numero 06.88642693 o inviare una mail a segreteria@adicu.it, per richiedere assistenza“.

Ricordiamo che WindTre, pochi giorni fa, ha comunicato un'ulteriore rimodulazione a favore dei clienti questa volta contro i servizi VAS a sovrapprezzo. Un'iniziativa lodevole che dimostra la posizione dell'operatore schierato dalla parte del consumatore.