Windows sempre meno veloce? Motivazioni e possibili soluzioni

Dopo un po’ che si usa, Windows è sempre meno veloce e reattivo: questo comportamento non è una novità e viene segnalato da migliaia e migliaia di utenti sparsi in tutto il mondo.

L’utilizzo prolungato del sistema operativo di Microsoft infatti, tende a rendere lo stesso meno reattivo rispetto ai primi giorni e settimane di utilizzo. Esistono però dei casi limite in cui, il computer in uso, diventa praticamente impossibile da gestire.

Ma quali sono i fattori che portano a questa degenerazione delle performance? In genere, Windows tende ad accumulare file-spazzatura nel tempo. Per liberarsi di questi in maniera rapida è necessario utilizzare, di tanto in tanto, appositi software per effettuare vere e proprie pulizie.

In altri casi, si tratta dell’assenza di adeguati aggiornamenti software. I famosi driver infatti, vengono periodicamente sottoposti a upgrade da parte dei produttori hardware.

Per fortuna, esiste un pacchetto di programmi che si occupa di entrambi gli aspetti e che, di conseguenza, contribuisce in maniera sostanziosa a riportare Windows al suo antico splendore.

Windows sta rallentando? File spazzatura e driver vecchi possono essere la causa

iObit, azienda specializzata proprio in software per l’ottimizzazione dei PC Windows, offre un pacchetto con 3 programmi specifici, utili quando Windows si dimostra sempre meno veloce.

Il primo, ovvero Advanced SystemCare PRO, consente di ottimizzare il PC, rendendolo più veloce. Ma come funziona? Il software si avvale di un’Intelligenza Artificiale avanzata, capace di agire in profondità per quanto concerne i file inutili che, con il passare del tempo, si accumulano nel computer.

A questa funzionalità, essenziale in ottica ottimizzazione delle prestazioni, si affianca anche un tool per eliminare le tracce della navigazione e di uno per il blocco di accessi indesiderati ai file del computer.

Il secondo software del pacchetto è Driver Booster PRO. Come è facile intuire, questo lavora sui driver, fungendo da aggregatore e rendendo dunque facile l’aggiornamento in massa degli stessi, con pochi e semplici clic.

Infine, il terzo componente del pacchetto risulta essere IObit Uninstaller PRO. Si tratta di uno strumento ideale per effettuare disinstallazioni efficaci, che non rilasciano file-spazzatura sull’hard disk.

L’azione combinata di tutti e tre i software di questo pacchetto portano a un solo risultato: Windows torna a fornire prestazioni elevate, dicendo addio una volta per tutte a rallentamenti e problemi simili.

